Тренерка "Зважених і щасливих" Марина Боржемська розповіла про боротьбу з неврологічним захворюванням

"Дуже погано"

Боржемська зізналася, що страждає на сильні мігрені, які останнім часом стали настільки сильними, що іноді заважають їй жити звичним життям.

За словами тренерки, під час нападів їй стає боляче від світла, а звуки стають нестерпними. У такі моменти єдине бажання - закритися в темній кімнаті й чекати, поки біль відступить.

Саме через це Боржемська останнім часом майже нічого не публікувала. Вона наголосила, що справа не у втраті мотивації чи бажанні менше спілкуватися з підписниками.

"Мені просто було дуже погано", - пояснила тренерка.

Погіршення самопочуття - не є особистою невдачею

Для Боржемської, яка багато років працює фітнес-тренеркою та мотивує інших людей займатися спортом, прийняти такий стан виявилося особливо непросто.

Вона зізналася, що звикла бути активною, сильною та постійно підтримувати інших. Однак тепер вчиться прислухатися до власного організму й не сприймати вимушену паузу як особисту невдачу.

Тренерка наголосила: пропущене тренування не означає провал, відпочинок не є лінню, а скасовані плани не повинні ставати причиною почуття провини.

Боржемська вирішила розповісти про свій досвід, адже припускає, що її історія може бути близькою людям, які також живуть із мігренню.

"Ви не одні", - звернулася вона до підписників.

Тепер тренерка сама вчиться дозволяти собі зупинятися й відпочивати тоді, коли цього потребує її організм.

"Іноді найкраще, що ми можемо зробити для себе - просто дозволити собі зупинитися. Я саме цьому зараз вчуся також", - резюмувала зірка "Зважених".

Пост Боржемської (скриншот)

Що ще відомо про фітнес-тренерку

Марина Боржемська стала відомою завдяки участі у шоу "Зважені та щасливі", де працювала тренеркою. Її особисте життя також тривалий час було пов'язане з проєктом: вона була дружиною професійного боксера В'ячеслава Узєлкова, з яким виховувала двох дітей - сина Роберта та доньку Олівію. Пара перебувала у стосунках понад два десятиліття, а офіційно розлучилася у 2018 році.

Після розлучення Боржемська неодноразово розповідала про складний період у їхній родині та непрості стосунки з колишнім чоловіком. У публічних інтерв'ю вона говорила, що після розриву разом із дітьми переїхала до батьків, а також розповідала про конфлікти, які впливали на дітей.

В'ячеслав Узєлков помер у листопаді 2024 року. Після його смерті Боржемська неодноразово згадувала про колишнього чоловіка, а також коментувала складні моменти їхнього спільного минулого. Водночас вона продовжила самостійно виховувати Роберта та Олівію.

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