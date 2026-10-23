Від "Універу" до "Ментовських війн": російські актори, які загинули на війні проти України

Єфим Старцев

Дата загибелі: 30 вересня 2026 року

50-річний російський актор Єфим Старцев загинув під час війни проти України. Про його смерть стало відомо лише 22 жовтня, коли актора вже поховали.

Старцев знімався переважно в російських кримінальних і детективних серіалах. У дев'ятому сезоні "Ментовських війн" він зіграв охоронця Панайотова, а в "Нашому спецназі 3" - бандита. Також у його фільмографії були "Ленінград 46", "Невський. Тінь архітектора", "Морські дияволи. Смерч 2" та інші проєкти.

Єфим Старцев (фото: росЗМІ)

Коли саме Старцев приєднався до російської армії та за яких обставин загинув, невідомо. Його поховали в Санкт-Петербурзі 19 жовтня.

Євген Дербишев

Про смерть повідомили в червні 2026-го

Російський актор Євген Дербишев, який знімався в серіалах "Глухар", "Слід" та "Скліфосовський". У 2024 році Дербишев зник безвісти під час війни проти України. Лише у червні 2026 року стало відомо, що актор загинув, а його родина отримала свідоцтво про смерть .

Дербишев народився 4 лютого 1968 року та закінчив Єкатеринбурзький державний театральний інститут. У кіно дебютував у 2007 році, зігравши в серіалі "Адвокат". Згодом він з'являвся у проєктах "Меч", "П'ятницький", "Провінціалка", "Життя та пригоди Мішки Япончика" та інших.

Євген Дербишев (фото: росЗМІ)

На війну проти України Дербишев вирушив добровільно.

Павло Чернявський

Дата загибелі: 3 березня 2026 року

Російський актор Павло Чернявський приєднався до окупаційної армії в грудні 2025 року. Він підписав контракт із Міністерством оборони РФ та вирушив воювати проти України.

На фронті Чернявський пробув близько трьох місяців. Він загинув 3 березня 2026 року, але інформація про це з'явилася у травні.

Актор знімався в серіалах "Щасливі разом", "Слід", "Дівчата з Макаровим" та інших проєктах. Однією з його останніх робіт став російський пропагандистський фільм "Свої. Балада про війну", який вийшов у 2025 році.

Павло Чернявський (фото: росЗМІ)

Чернявського поховали в російському Омську, де він і народився.

Микола Ткаченко

Загинув у грудні 2025 року

36-річний російський актор Микола Ткаченко, відомий за ролями в серіалах "Універ. 10 років по тому" та "СашаТаня", загинув у районі Покровська на Донеччині.

У червні 2025 року він підписав контракт із Міністерством оборони РФ та приєднався до окупаційних військ.

Ткаченко служив у Псковській десантній дивізії. Його ліквідували у грудні 2025 року, проте про загибель стало відомо лише на початку лютого 2026-го.

Окрім "Універу" та "СашаТані", актор знімався в серіалах "Невський. Полювання на архітектора", "Бідний олігарх 3" і "Три плюс три".

Микола Ткаченко (фото: росЗМІ)

Останній проєкт за його участю вийшов у березні 2025 року, за кілька місяців до того, як він вирушив на війну.

Борис Половінкін

Загинув у квітні 2025 року

Борис Половінкін поєднував акторську кар'єру зі службою в російських силових структурах. Він був підполковником міліції у відставці та раніше брав участь у війні в Чечні.

У російському серіалі "Дільничний детектив" Половінкін зіграв одну з головних ролей - приватного детектива Андрія Савельєва, який розслідував злочини.

Борис Половінкін (фото: росЗМІ)

Згодом він приєднався до російських окупаційних військ і став командиром штурмового підрозділу. У квітні 2025 року Половінкін зник безвісти поблизу Курдюмівки на Донеччині.

За оприлюдненою інформацією, він та ще четверо російських військових загинули після того, як український дрон залетів до бліндажа, де вони перебували.

Про загибель 60-річного актора стало відомо лише в листопаді 2025 року.

Вадим Алфьоров

Дата загибелі: 28 листопада 2024 року

Російський актор Вадим Алфьоров, який знімався у серіалах "Вулиці розбитих ліхтарів", "Вбивча сила" та "Таємниці слідства", у жовтні 2024 року підписав контракт із Міністерством оборони РФ.

Актор отримав позивний "Артист" та опинився у складі російського мотострілецького підрозділу.

27 листопада його відправили виконувати бойове завдання в Курській області РФ. Уже наступного дня він загинув після удару українських безпілотників.

Вадим Алфьоров (фото: росЗМІ)

Алфьорова вважали зниклим безвісти кілька місяців. Лише у травні 2025 року його тіло вдалося ідентифікувати.

На момент загибелі російському акторові було 50 років.