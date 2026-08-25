Зі сцени на фронт: зірки "Х-Фактора", "Голосу" і "Танців", які служать у ЗСУ

Олександр Порядинський

Олександр Порядинський став відомим після перемоги у четвертому сезоні "Х-Фактора". Після участі в шоу співак продовжив музичну кар'єру, виступав та випускав пісні, а також брав участь у національному відборі на "Євробачення".

У червні 2026 року Порядинський повідомив, що мобілізувався до лав Збройних сил України. На момент оголошення він проходив базову загальновійськову підготовку, через що тимчасово не міг займатися концертною діяльністю.

"Не так давно я мобілізувався до лав Збройних Сил України. Зараз проходжу БЗВП, тому наразі не маю змоги радувати вас новими піснями, виступами та ефірами", - написав він в Instagram.

Артист звернувся до прихильників і подякував їм за підтримку. Він зазначив, що сподівається невдовзі знову зустрітися з аудиторією вже з новими творчими роботами.

Олександр Порядинський у ЗСУ (фото: instagram.com/poryadinskijo)

Микита Ломакін

Микита Ломакін - співак, який став відомим завдяки участі у вокальних телепроєктах "X-Фактор" та "Голос країни-11".

У травні 2025 року він був мобілізований до ЗСУ та показав у соцмережах фотографії у військовій формі.

Ломакін також розповідав про проходження базової загальновійськової підготовки. У липні 2025 року артист повідомив, що завершив БЗВП, і ділився з підписниками своїми враженнями від військового навчання. За його словами, цей період став для нього непростим випробуванням і сильно змінив його життя та ставлення до служби.

Вже більше року артист не веде соцмережі та не виходить на зв'язок із підписниками.

1 березня фото зі співаком опублікував у своєму блозі Юрій Федченко, який, судячи з усього, теж служить у ЗСУ.

Ломакін на фото з побратимом (фото: instagram.com/ftk1204)

Марко Квітка

Марко Квітка відомий глядачам як учасник десятого сезону "Голосу країни". Співак родом із Краматорська, а у 2026 році повідомив про новий етап у своєму житті - він долучився до Збройних сил України.

Після проходження базової загальновійськової підготовки Квітка розповів, що став десантником. Він служить у 46-й окремій аеромобільній бригаді (46 ОАемБр), яка входить до Десантно-штурмових військ Збройних сил України.

Для музиканта це стало неочікуваним, але важливим досвідом. Він зазначав, що військова підготовка стала новою сторінкою його життя, а служба дала йому чимало нового досвіду.

Попри службу Квітка продовжує музичну кар’єру, випускає нові пісні та виступає не лише в Україні, а й за кордоном. До слова, 16 серпня артист виступав у Лондоні на благодійному вечорі, де збирали кошти на пікап для ЗСУ.

Марко Квітка (фото: instagram.com/markokvitka)

Девід Аксельрод

Володимир Ткаченко, більш відомий як Девід Аксельрод та чоловік продюсерки Олени Мозгової, також змінив сцену на військову службу. До цього він запам’ятався глядачам у проєктах "X-Фактор" (1 сезон), "Танці з зірками" та "Голос країни" (9 сезон).

На початку повномасштабного вторгнення артист добровільно долучився до територіальної оборони. Згодом під час одного з виїздів він отримав серйозну травму коліна.

Через травму Аксельроду довелося перенести кілька операцій і пройти тривалу реабілітацію. За словами співака, приблизно рік він фактично випав з активної служби, але після відновлення повернувся до війська - цього разу вже до Національної гвардії України.

У 2026 році артист розповів про цей період і пояснив, чому останнім часом майже не з'являвся у публічному просторі. Його пріоритети, за власними словами, змінилися, а більшість сил він спрямовує на службу та допомогу Україні.

Артист майже не з'являється в публічному просторі та не нагадує про себе в соцмережах. Інколи фото з чоловіком та спільною донькою публікує його дружина Олена Мозгова.

Аксельрод майже не з'являється в соцмережах (фото: facebook.com/david.axelrod.singer)

Віталій Загоруйко

Віталій Загоруйко - хореограф, заслужений майстер спорту України зі спортивних бальних танців, чемпіон світу та Європи. Глядачі також знають його за участю в телевізійних проєктах "Танцюють всі" та "Танці з зірками".

24 серпня 2026 року, у День Незалежності України, Загоруйко повідомив про вступ до лав ЗСУ та опублікував фотографію у військовій формі. Для хореографа ця дата стала особливо символічною: раніше він представляв Україну на міжнародних змаганнях із прапором за спиною, а тепер захищає країну вже як військовослужбовець.

"Життя дивовижно змінює декорації. Паркет, світло софітів, оплески залишилися десь у іншій реальності. Але дещо залишилося незмінним - прапор, за який я стояв тоді і за який стою зараз", - зазначив він у дописі.

Про деталі служби Загоруйко поки що не розповідав.

"Я пишаюся тим, що маю честь сьогодні захищати Україну", - написав він.

Віталій Загоруйко (фото: instagram.com/zagoruikovitalii)

Дмитро Дікусар

Дмитро Дікусар - ще один відомий танцівник, який після початку повномасштабного вторгнення долучився до ЗСУ.

В одному зі своїх постів він писав, що став військовим у березні 2022 року. Танцівник досі не розкриває місце своєї служби з міркувань безпеки та досить рідко виходить на зв'язок із прихильниками.

У жовтні 2023 року він узяв першу офіційну відпустку за час служби у ЗСУ. Він мав 15 днів, щоб вирішити у столиці проблеми зі здоров'ям. Як зазначив хореограф, це була травма, яка заважала йому бути ефективним.

У 2024 році Дікусар уперше за тривалий час вийшов на зв'язок і продемонстрував, як минають його будні на передовій.

Сам хореограф наголошував, що на фронті він насамперед військовослужбовець, а не публічна людина. Саме тому подробиць про його службу небагато.

У 2025 році він традиційно вийшов на зв'язок у свій 40-й день народження.

А наприкінці грудня 2025-го глядачі змогли побачити його на телеекранах - він став суддею спецвипуску "Танців з зірками".

Дмитро Дікусар (фото: instagram.com/dikusar_dmitriy)