Мы – украинцы! Притула рассказал, что больше всего его поразило на Донбассе

Фото: Сергей Притула (facebook.com/serhiyprytula)

В комментариях украинцы написали, что он растрогал их до слез

Известный шоумен Сергей Притула, который посетил Донбасс и дал там с "Вар'ятами" четыре концерта, указал на один фактор, который больше всего его поразил. Об этом он написал на своей официальной странице в Facebook.

Он рассказал, что на Донбассе они отыграли четыре концерта – в Краматорске, Северодонецке, Покровске и Мариуполе. Почти везде они собрали аншлаги, кроме Мариуполя, но именно там концерт запомнился больше всего.

Фото: facebook.com/serhiyprytula

Притула отметил, что на концерты " Вар'ятів" люди приходят с флагами Украины в двух случаях – когда этот концерт проходит за границей – в США, Канаде, Лондоне, Дублине, Париже, Праге и как объясняет шоумен, это свидетельствует о ностальгии за домом. А вот во втором случае – это когда концерты происходят на Донбассе.

"Первые приходят с флагами, потому что ностальгия за домом и самоидентификация на фоне господствующего этноса в стране, где мы выступаем. Вторые - потому что самоидентификация в условиях войны на территории, где война. Они этими флагами кричат, что мы - украинцы! Мы не такие, как о нас говорят СМИ! Мы не такие, как те, что приветствовали "русскую весну"! МЫ НЕ СЕПАРЫ!!! Они просто хотят, чтобы их идентифицировали, как нормальных людей! НАШИХ! Вы просто вдумайтесь в этот факт. Люди с флагами Украины за рубежом и в Донбассе. Может мои выводы неточны, сделайте свои. Но это факт. Нигде. Нигде!!! Ни на Буковине, ни на Галичине, ни на Подолье, ни на Слобожанщине, нигде! Не было концертных залов с государственными флагами. И вот на Донбассе я их увидел в большом количестве. Мы вернемся в эти города с концертами. Обязательно. Несмотря на то, что коммерчески это не выгодно (какого черта организация концерта в райцентре в Донбассе стоит в 2 раза больше, чем в областном центре в 200 км на запад). Несмотря на то, что это большой "гемор" по логистике. Несмотря на много маленьких и больших нюансов. Вернемся! Потому что нас так встречали и провожали, не вернуться - грех!" – эмоционально написал Сергей и Притула и опубликовал реквизиты для сбора помощи средств для военных.

Скриншот поста (facebook.com/serhiyprytula)

Украинцы очень эмоционально отреагировали на пост Притулы и признались, что его слова растрогали их до слез.

Скриншот комментариев (facebook.com/serhiyprytula)

Напомним, ранее мы писали о том, что Притула обратился к жителям восточной Украины.

А также рассказывали о том, что уставший Притула эмоционально обратился к поклонникам.