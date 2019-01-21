"Больше всего буду просить": Притула обратился к жителям восточной Украины

Фото: Сергей Притула (Виталий Носач, РБК-Украина)

Он рассказал, что случилась небольшая накладка

Известный украинский комик и шоумен Сергей Притула обратился к украинцам и написал график выступлений на ближайшие несколько месяцев, отметив, что большинство из них пройдет на востоке Украины. Пост он опубликовал на своей официальной странице в Facebook.

Притула рассказал, что вся команда хорошо отдохнула и уже приступила к гастрольному графику. Однако он предупредил, что при составлении планов, команда не учла того, что 31 марта в Украине выборы и большинство концертных площадок становятся избирательными участками.

Шоумен объяснил, что они вынуждены перенести некоторые концерты, а также их даты и опубликовал новый график гастролей.

"Больше всего буду просить про репост этого сообщения по городам на Востоке, где мы будем гастролировать впервые. У нас там возникли некоторые проблемы с промо концертов, поэтому ваша поддержка будет совсем не лишней. Заранее благодарен. Пока все выглядит приблизительно так:

21.01 - Сарны 17:30, 20:00

25.01 - Львов, Пикассо

26.01 - Львов, Пикассо

27.01 - Вараш

01.02 - Краматорск

02.02 - Северодонецк

03.02 - Покровск

04.02 - Мариуполь

05.02 - Бердянск

10.02 - Умань

11.02 - Бердичев

14.02 - Луцк 16.30, 19.00.

21.02 - Бровары

24.02 - Львов, Пикассо

25.02 - Львов, Пикассо

03.03 - Дубно

07.03 - Ужгород

08.03 - Трускавец

09.03 - Буковель

19, 20 ,21.03 - Львов, Пикассо

31.03 - Черкассы

1 апреля - Кропивницкий

2 апреля - Николаев

3 апреля - Каменское

4 апреля - Запорожье

6 апреля - Днепр

16, 17 ,18.04 - Львов, Пикассо

26.05 - Ровно

28.05 - Тернополь

29.05 – Киев", - написал Сергей Притула.

Скриншот поста (facebook.com/serhiyprytula)

Напомним, ранее мы сообщали о том, что Сергей Притула рассмешил сеть шуткой о Зеленском.

А также рассказывали о том, что Притула высказался о своем "президентстве".