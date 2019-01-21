"Больше всего буду просить": Притула обратился к жителям восточной Украины

Он рассказал, что случилась небольшая накладка
Известный украинский комик и шоумен Сергей Притула обратился к украинцам и написал график выступлений на ближайшие несколько месяцев, отметив, что большинство из них пройдет на востоке Украины. Пост он опубликовал на своей официальной странице в Facebook.
Притула рассказал, что вся команда хорошо отдохнула и уже приступила к гастрольному графику. Однако он предупредил, что при составлении планов, команда не учла того, что 31 марта в Украине выборы и большинство концертных площадок становятся избирательными участками.
Шоумен объяснил, что они вынуждены перенести некоторые концерты, а также их даты и опубликовал новый график гастролей.
"Больше всего буду просить про репост этого сообщения по городам на Востоке, где мы будем гастролировать впервые. У нас там возникли некоторые проблемы с промо концертов, поэтому ваша поддержка будет совсем не лишней. Заранее благодарен. Пока все выглядит приблизительно так:
21.01 - Сарны 17:30, 20:00
25.01 - Львов, Пикассо
26.01 - Львов, Пикассо
27.01 - Вараш
01.02 - Краматорск
02.02 - Северодонецк
03.02 - Покровск
04.02 - Мариуполь
05.02 - Бердянск
10.02 - Умань
11.02 - Бердичев
14.02 - Луцк 16.30, 19.00.
21.02 - Бровары
24.02 - Львов, Пикассо
25.02 - Львов, Пикассо
03.03 - Дубно
07.03 - Ужгород
08.03 - Трускавец
09.03 - Буковель
19, 20 ,21.03 - Львов, Пикассо
31.03 - Черкассы
1 апреля - Кропивницкий
2 апреля - Николаев
3 апреля - Каменское
4 апреля - Запорожье
6 апреля - Днепр
16, 17 ,18.04 - Львов, Пикассо
26.05 - Ровно
28.05 - Тернополь
29.05 – Киев", - написал Сергей Притула.
Скриншот поста (facebook.com/serhiyprytula)
Напомним, ранее мы сообщали о том, что Сергей Притула рассмешил сеть шуткой о Зеленском.
А также рассказывали о том, что Притула высказался о своем "президентстве".