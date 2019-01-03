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"Обіцяю і відразу виконую": Притула о своем "президентстве" (видео)

STYLERПерсона    03.01.2019 - 15:48
"Обіцяю і відразу виконую": Притула о своем "президентстве" (видео)
Фото: РБК-Украина

Пользователи сети поддержали шоумена

Украинский шоумен, телеведущий и волонтер Сергей Притула поздравил всех с 2019 годом и рассказал о президентской кампании. Об этом он заявил в видео, которое выложил на своей странице в Facebook.

"Дорогие украинцы вот и пришел новый 2019 год, с которым я вас сердечно поздравляю. Новый год ознаменовался тем, что все баллотируются в кандидаты в президенты, в президентскую кампанию и тысячи из вас писали мне: "Сергей, иди". И сегодня я обещаю и сразу выполняю, что я и моя команда, мы идем в отпуск. До встречи после Водокрещения", - заявил Притула.

Пользователи сети оценили троллинг Притулы.

"Хороший, троллинг", - написала Оля Лапчук.

&quot;Обіцяю і відразу виконую&quot;: Притула о своем &quot;президентстве&quot; (видео)

Скриншот из Facebook

"Хорошего отдыха. P.S. Классный подколок Зеленского-Коломойского", - прокомментировал Вадим Котович.

&quot;Обіцяю і відразу виконую&quot;: Притула о своем &quot;президентстве&quot; (видео)

Скриншот из Facebook

"Цікаво- це який рівень тролінгу?", - написал Александр Кирьянов.

Напомним, Притула поздравил поклонников с Новым годом и рассказал о своей праздничной ночи.

Ранее Притула растрогал сеть новогодним обращением. Он вспомнил об украинских военных, которые охраняют мир и спокойствие Украины в праздничные дни.

Видео: РБК-Украина

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