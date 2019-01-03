"Обіцяю і відразу виконую": Притула про своє президентство" (відео)

Користувачі мережі підтримали шоумена
Український шоумен, телеведучий і волонтер Сергій Притула привітав усіх з 2019 роком і розповів про президентську кампанію. Про це він заявив у відео, яке виклав на своїй сторінці в Facebook.
"Дорогі українці ось і прийшов новий 2019 рік, з яким я вас сердечно вітаю. Новий рік ознаменувався тим, що всі балотуються в кандидати в президенти, в президентську кампанію і тисячі з вас писали мені: "Сергію, йди". І сьогодні я обіцяю і відразу виконую, що я і моя команда, ми йдемо у відпустку. До зустрічі після Водохрещення", - заявив Притула.
Користувачі мережі оцінили тролінг Притули.
"Хороший, тролінг", - написала Оля Лапчук.
Скріншот з Facebook
"Хорошого відпочинку. P. S. Класний підколів Зеленського-Коломойського", - прокоментував Вадим Котович.
Скріншот з Facebook
"Цікаво - це який рівень тролінгу?", - написав Олександр Кирьянов.
Нагадаємо, Притула привітав шанувальників з Новим роком і розповів про свою святкову нічь.
Раніше Притула зворушив мережу новорічним зверненням. Він згадав про українських військових, які охороняють мир і спокій України в святкові дні.
Відео: РБК-Україна