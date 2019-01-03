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"Обіцяю і відразу виконую": Притула про своє президентство" (відео)

STYLERПерсона    03.01.2019 - 15:48
"Обіцяю і відразу виконую": Притула про своє президентство" (відео)
Фото: РБК-Україна

Користувачі мережі підтримали шоумена

Український шоумен, телеведучий і волонтер Сергій Притула привітав усіх з 2019 роком і розповів про президентську кампанію. Про це він заявив у відео, яке виклав на своїй сторінці в Facebook.

"Дорогі українці ось і прийшов новий 2019 рік, з яким я вас сердечно вітаю. Новий рік ознаменувався тим, що всі балотуються в кандидати в президенти, в президентську кампанію і тисячі з вас писали мені: "Сергію, йди". І сьогодні я обіцяю і відразу виконую, що я і моя команда, ми йдемо у відпустку. До зустрічі після Водохрещення", - заявив Притула.

Користувачі мережі оцінили тролінг Притули.

"Хороший, тролінг", - написала Оля Лапчук.

&quot;Обіцяю і відразу виконую&quot;: Притула про своє президентство&quot; (відео)

Скріншот з Facebook

"Хорошого відпочинку. P. S. Класний підколів Зеленського-Коломойського", - прокоментував Вадим Котович.

&quot;Обіцяю і відразу виконую&quot;: Притула про своє президентство&quot; (відео)

Скріншот з Facebook

"Цікаво - це який рівень тролінгу?", - написав Олександр Кирьянов.

Нагадаємо, Притула привітав шанувальників з Новим роком і розповів про свою святкову нічь.

Раніше Притула зворушив мережу новорічним зверненням. Він згадав про українських військових, які охороняють мир і спокій України в святкові дні.

Відео: РБК-Україна

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