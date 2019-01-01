"Все у нас будет хорошо!": Притула восхитил сеть новогодним поздравлением (видео)

Сергей Притула (фото: instagram.com/siriy_ua/)

Пока рубль будет стоить 40 копеек, а не наоборот, все у нас будет хорошо

Сергей Притула эмоционально поздравил украинцев с Новым годом. Видео с поздравлением опубликовано на его странице в Facebook.

На видео известный украинский юморист с бокалом шампанского произносит очень вдохновительную поздравительную речь. Притула говорит, что он не президент, чтобы утверждать, трудным или легким был ушедший год, но он, как украинец, уверен, что в нашей стране все будет хорошо.

Скриншот видео: facebook.com/serhiyprytula/

"Этот год будет годом желтой свиньи. Украинцы, я вам авторитетно заявляю - это будет наш год. Пока "мурашки бегут", когда слышишь гимн Украины. Пока щемит сердце, когда поднимается флаг, все у нас будет хорошо", - говорит Сергей в приветственной речи.

Притула подчеркнул, что в Украине все будет хорошо, "пока армия наша стоит железной стеной и не отдает ни одного сантиметра нашей земли, а наоборот - потихоньку-помаленьку отбирает то, что есть наше".

Пока мы помним, чей Крым, Донецк и Луганск - все у нас будет хорошо, говорит Сергей.

Напоследок артист добавил, что "пока рубль будет стоить 40 копеек, а не наоборот - все у нас будет хорошо".

Видео: facebook.com/serhiyprytula/

Пользователи сети восхитились такой вдохновенной речью, о чем написали в своих многочисленных комментариях.

"Как эмоционально, патриотично, вдохновенно!!! Сергей, Вы - гордость Украины, гордимся Вами, и желаю лично Вам, чтобы Ваш вклад в развитие нашей страны только приумножался!", - написала Анна Омельченко.

"Вот наш Президент! Сергей, с Новым годом! Здоровья, счастья, осуществления всех задуманных желаний! Баллотируйтесь в Президенты. И половина украинцев будет за Вас голосовать!", - поддержала Надежда Ярощук.

"Мужик, как всегда все метко, ну так Гарант даже не говорит. С Новым годом, и дай Бог здоровья тебе и семье", - пожелала Maryana Galyan.

Скриншот комментариев: facebook.com/serhiyprytula/

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Видео: РБК-Украина