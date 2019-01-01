"Погано ти, Вова, почав": мережа неоднозначно відреагувала на заяву Зеленського

Володимир Зеленський (фото: facebook.comkvartal95)

У мережі багато хто називає його "клоуном"

У новорічну ніч відомий український гуморист Володимир Зеленський оголосив про рішення балотуватися в президенти України в 2019 році. Про це він сказав під час святкового "Вечірнього кварталу" на каналі "1+1" за хвилину до Нового року. Багато користувачів Facebook висміяли таке рішення.

Відео: facebook.com/zelenskiy95

Деякі користувачі мережі підтримують Володимира Зеленського.

"Вова, удачі, дай Бог вийде", - побажав Kostya Kolyanov.

"Володимир, Ви - наш Президент!!!", - написав Микола Барзион.

"Вітаю з новим роком, з новим кандидатом, з новими ідеями і можливостями!", - підтримала Тетяна Первушина.

"Геніальний хід! Підбадьорили порошенковскую взуття. Порохоботы повозникають і усохнуть. Дожимайте!", - написала Марина Калініна.

Скріншот коментарів: facebook.com/zelenskiy95

Чимало у кандидата Зеленського і хейтерів, які називають його "клоуном" і "слугою Коломойського".

"Клоун, який вирішив що може плюнути в обличчя всім, для кого справжній Президент уособлює армію, незалежність та європейський вибір. Ти, Вова, невдалий вибір бені, недешевий проститут", - розкритикував Oleksandr Katykhin.

"Як легко п'яних українців одурманювати. Вова - класний шоумен, але не президент! А потім скаржимося, що у нас поганий президент, навибираємо жидом*сонів і кацабів", - обурився Ілля Сірко.

"Клоун - примітивний. Сценарист - з Тамбова. Гроші - Коломойського. Російським духом від вас тхне", - написав Alex Sokirjinskiy.

"М-да .. Не забудьте ще Охлобистіна в міністри здоров'я, Нагієва в міністри спорту, і Поплавського в міністри культури ... А я вірив до останнього, що це клоунада, аннєт", - прокоментував Саша Клочан.

Скріншот коментарів: facebook.com/zelenskiy95

Кілька днів тому український актор і комік в інтерв'ю Дмитру Гордону заявив, що думає про висунення своєї кандидатури на вибори президента країни в 2019 році.

Також артист сказав, що партія "Слуга народу" йде в політику - парламентські вибори в 2019 році, тим самим підтвердивши свій зв'язок з цією політичною силою.

Нагадаємо, раніше Володимир Зеленський розповів, навіщо йому дзвонив Задорнов.

Відео РБК-Україна