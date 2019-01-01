"Плохо ты, Вова, начал": сеть неоднозначно отреагировала на заявление Зеленского

Владимир Зеленский (фото: facebook.comkvartal95)

В сети многие называют его "клоуном"

В новогоднюю ночь известный украинский юморист Владимир Зеленский объявил о решении баллотироваться в президенты Украины в 2019 году. Об этом он сказал во время праздничного "Вечернего квартала" на канале "1+1" за минуту до Нового года. Многие пользователи Facebook высмеяли такое решение.

Видео: facebook.com/zelenskiy95

Некоторые пользователи сети поддерживают Владимира Зеленского.

"Вова, удачи, дай Бог получится", - пожелал Kostya Kolyanov.

"Владимир, Вы - наш Президент!!!", - написал Николай Барзион.

"Поздравляю с новым годом, с новым кандидатом, с новыми идеями и возможностями!", - поддержала Татьяна Первушина.

"Гениальный ход! Взбодрили порошенковскую обувь. Порохоботы повозникают и усохнут. Дожимайте!", - написала Марина Калинина.

Скриншот комментариев: facebook.com/zelenskiy95

Немало у кандидата Зеленского и хейтеров, которые называют его "клоуном" и "слугой Коломойского".

"Клоун, который решил что может плюнуть в лицо всем, для кого настоящий Президент олицетворяет армию, независимость и европейский выбор. Ты, Вова, неудачный выбор бени, недешевый проститут", - раскритиковал Oleksandr Katykhin.

"Как легко пьяных украинцев одурманивать. Вова - классный шоумен, но не президент! А потом жалуемся, что у нас плохой президент, навыбираем жидом*сонов и кацабов", - возмутился Илья Сирко.

"Клоун - примитивный. Сценарист - с Тамбова. Деньги - Коломойского. Русским духом от вас тхне", - написал Alex Sokirjinskiy.

"М-да .. Не забудьте еще Охлобыстина в министры здоровья, Нагиева в министры спорта, и Поплавского в министры культуры ... А я верил до последнего, что это клоунада, аннет", - прокомментировал Саша Клочан.

Скриншот комментариев: facebook.com/zelenskiy95

Несколько дней назад украинский актер и комик в интервью Дмитрию Гордону заявил, что думает о выдвижении своей кандидатуры на выборы президента страны в 2019 году.

Также артист сказал, что партия "Слуга народа" идет в политику - на парламентские выборы в 2019 году, тем самым подтвердив свою связь с этой политической силой.

Напомним, ранее Владимир Зеленский рассказал, зачем ему звонил Задорнов.

Видео РБК-Украина