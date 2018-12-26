"Семь звонков подряд": Зеленский рассказал, зачем ему звонил Задорнов

Видео: YouTube/"В гостях у Гордона"

Известный украинский шоумен Владимир Зеленский рассказал, как российский юморист Михаил Задорнов позвонил ему незадолго до своей смерти, чтобы высказать свое мнение о сериале "Слуга народа". Об этом Зеленский сообщил в интервью для Дмитрия Гордона, которое опубликовано на YouTube-канале "В гостях у Гордона".

Владимир Зеленский сообщил, что Задорнов позвонил ему незадолго до своей смерти, чтобы поблагодарить за работу его студии "Квартал 95" и сериал "Слуга народа". Контакты главного "квартальца" ему дал Дмитрий Гордон.

"Я был на тренировке, а у меня на мобильном семь звонков подряд от него. И он мне говорит: "Ты знаешь, я смотрю одну за другой серии Зеленского и "Квартала 95", как мне ему сказать, что он очень талантливый?" Услышать это от Задорнова практически нереально было. Он редко кому такое говорил. И я тогда тебе позвонил...", - сообщил Гордон.

Владимир Зеленский отметил, что разговор с российским сатириком у него получился очень трогательным и душевным.

"Я помню этот момент, мне действительно было очень приятно. Он сказал такую фразу… "Я хочу вас поблагодарить, мы с вами незнакомы, мне дал контакт Дима, и я хочу вас поблагодарить за то, что вы сделали, за "Слугу народа". Я считаю, что в принципе вы уже все сделали". Я, конечно, был обескуражен. Мне было очень приятно", - рассказал Владимир Зеленский.

Напомним, ранее мы писали о том, что Зеленский высказался о концертах в России.

А также сообщали о том, что Зеленский рассказал, как Янукович предлагал ему $100 млн.

Видео: РБК-Украина