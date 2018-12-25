"Мне не важно, кто что скажет": Зеленский о концертах в России

Владимир Зеленский (фото: facebook.com/zelenskiy95)

Лидер "Квартала 95" признался, что его зовут выступать в РФ

Видео: YouTube/В гостях у Гордона

Владимир Зеленский, который недавно запустил новый флешмоб, рассказал о концертах в России и о том, как относится к украинским артистам, которые выступают в стране-агрессоре.

По словам шоумена, он не ездит в эту страну с 2014 года - в то время он четко высказал свою патриотическую позицию и осудил РФ за аннексию Крыма и разжигание войны на Донбассе.

"В России прекратилось все "по взаимной симпатии"... Просто, это невозможно (ехать туда с концертами - Ред.). Мне плохо. Я не могу туда поехать выступать. Мне не важно, кто что скажет - это мое внутреннее", - сказал он в интервью Дмитрию Гордону.

Скриншот

При этом лидер "Квартала 95" заявил, что не осуждает артистов, которые ездят в РФ, так как "это их желание, все на уровне морали и внутреннего ощущения".

"Но мне плохо", - сказал он.

К слову, Зеленского до сих пор зовут выступать и сниматься в РФ.

"Зовут. Я не знаю, по какой причине… Зовут олигархи российские, иногда они собираются в Майями, Монако… Я никуда не езжу. Я не могу. Не хочу. Я не могу переступить через себя", - резюмировал шоумен и добавил, что вряд ли наступит время, когда украинцы и россияне будут "брататься", так как у нас совершенно разные интересы.

Скриншот

Напомним, что ранее Зеленский рассказал историю о том, как экс-президент Украины Виктор Янукович пробовал подкупить его, предложив баснословную сумму денег.

Также недавно Зеленский рассказал, как сохранить крепкие отношения в браке.

Видео: РБК-Украина