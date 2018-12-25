"Мені не важливо, хто що скаже": Зеленський про концерти в Росії

Володимир Зеленський (фото: facebook.com/zelenskiy95)

Лідер "Кварталу 95" зізнався, що його звуть виступати в РФ

Відео: YouTube/В гостях у Гордона

Володимир Зеленський, який нещодавно запустив новий флешмоб, розповів про концерти в Росії і про те, як ставиться до українських артистів, які виступають в країні-агресорі.

За словами шоумена, він не їздить в цю країну з 2014 року - в той час він чітко висловив свою патріотичну позицію та засудив РФ за анексію Криму і розпалювання війни на Донбасі.

"В Росії припинилося все "по взаємній симпатії"... Просто, це неможливо (їхати туди з концертами - Ред.). Мені погано. Я не можу туди поїхати виступати. Мені не важливо, хто що скаже - це моє внутрішнє", - сказав він в інтерв'ю Дмитру Гордону.

Скріншот

При цьому лідер "Кварталу 95" заявив, що не засуджує артистів, які їздять в РФ, оскільки "це їхнє бажання, все на рівні моралі і внутрішнього відчуття".

"Але мені погано", - сказав він.

До речі, Зеленського досі звуть виступати і зніматися в РФ.

"Звуть. Я не знаю, з якої причини... Звуть російські олігархи, іноді вони збираються в Майямі, Монако... Я нікуди не їжджу. Я не можу. Не хочу. Я не можу переступити через себе", - резюмував шоумен і додав, що навряд чи настане час, коли українці і росіяни будуть "брататися", так як у нас абсолютно різні інтереси.

Скріншот

Нагадаємо, що раніше Зеленський розповів історію про те, як екс-президент України Віктор Янукович пробував підкупити його, запропонувавши нечувану суму грошей.

Також нещодавно Зеленський розповів, як зберегти міцні відносини в шлюбі.

Відео: РБК-Україна