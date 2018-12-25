"Я ж не больной": Зеленский рассказал, как Янукович предлагал ему $100 млн

Владимир Зеленский (фото: РБК-Украина)

Лидер студии "Квартал 95" вспомнил об общении с президентом-беглецом

Популярный украинский шоумен, актер и юморист, лидер "Квартала 95" Владимир Зеленский, запустивший недавно новый флешмоб, рассказал историю о том, как экс-президент Украины Виктор Янукович пробовал подкупить его, предложив баснословную сумму денег. Об этом Зеленский вспомнил в интервью Дмитрию Гордону.

По словам юмориста, с Януковичем он был знаком лучше, чем с другими гарантами. Но самому Виктору Федоровичу не нравились политические шутки "Квартала".

"У меня с ним было несколько раундов переговоров. Янукович пытался договориться со мной по-хорошему. Я знаю, что Ющенко просто обижался на нас... А Янукович - он был уже в ореоле хозяина страны и решил со многими журналистами, каналами договариваться, чтобы мы все были очень лояльны к нему..." - рассказал Зеленский.

Скриншот (YouTube/В гостях у Гордона)

"Квартальщик" рассказал, что ездил несколько раз в тогдашнюю резиденцию Януковича - Межигорье, которая поразила юмориста "пошлостью". Однажды они даже так "крепко выпили", что Виктор Федорович не смог ходить.

"Он решил меня споить, чтобы поговорить по душам... После я ушел своими ногами, в отличие от Виктора Федоровича..." - отметил Владимир.

В то время (в 2010-2012 годах), к слову, Зеленский был членом правления и генеральным продюсером телеканала "Интер". И он не хотел "прогибаться" под режим Януковича.

Скриншот (YouTube/В гостях у Гордона)

"Этим вызвана вся история. Янукович предлагал мне разные условия: финансовые, переходы на другие каналы... Предлагал 100 миллионов долларов. Но я ж не больной на голову!" - сказал Зеленский.

Ранее доктор Комаровский опубликовал совместное фото с лидером студии "Квартал 95".

Кстати, недавно Зеленский рассказал, как сохранить крепкие отношения в браке.

Видео: РБК-Украина