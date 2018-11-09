"Я люблю свою країну": Зеленский запустил новый флешмоб

Фото: Владимир Зеленский (instagram.com/zelenskiy_official)

Победитель флешмоба сможет попасть на съемки "Слуга народа"

Известный украинский шоумен и юморист Владимир Зеленский, который недавно продемонстрировал поклонникам свой накаченный пресс, запустил новый флешмоб. Об этом Зеленский сообщил на своей странице в Instagram.

Владимир Зеленский поздравил украинцев с днем украинской письменности и языка и напомнил о песне, которую используют актеры шоу "Квартал 95".

"У нас есть такая песня: "Я люблю свою страну, я люблю свою жену, я люблю свою собаку". Мы предлагаем флешмоб – пришли свой вариант перевода этой песни. Я уже даже сделал две строчки: "Я люблю свою дружину, я люблю свою країну". Вот такой флешмоб. Победителя мы будем ждать на съемочной площадке "Слуга народа. Продолжение", - рассказал Владимир Зеленский в небольшом видео.

Пользователи сразу подхватили флешмоб и начали писать свои предложения в комментариях.

"Я люблю нашу країну,

навіть у війни годину.

Мову люблю солов‘їну,

І вивчаю без упину!"

"Я люблю співати в душі,

На вечерю їсти суші

Люблю зранку, на світанку,

танцювати у піжамці,

Люблю доньку, люблю сина,

чоловіка і родину,

люблю всю свою рідню

й Україну дорогу!"

"Я люблю свої країну,

я люблю свою родину.

Я плекаю рідну мову,

я завжди тримаю слово!

Наша ненька-Україна

завжди буде нам єдина.

Наша рідна, мила мова,

наша пісня й рідне слово-

додають нам сили жити..

І цим маєм дорожити"

"Я люблю свою країну, люблю кожну в ній людину.

Чисту мову й діалекти, вулиці, бульвари і проспекти.

Землі нашої кожну піщинку, кожну пташину і кожну тваринку.

Люблю дерева, люблю квіти, дихати люблю і жити.

Люблю своє життя любити, і щодня ним дорожити.

Батьків своїх бути дитиною,

і в молитві, до кінця з Україною".

Скриншоты комментариев (instagram.com/zelenskiy_official)

Кстати, ранее мы писали о том, что соцсети взорвала новая реклама с намеком на Зеленского.

А также рассказывали о том, что Зеленский показал нежные "семейные" фото со съемок комедии "Я, ты, он, она".

Видео: РБК-Украина