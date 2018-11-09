"Я люблю свою країну": Зеленский запустил новый флешмоб

Победитель флешмоба сможет попасть на съемки "Слуга народа"
Известный украинский шоумен и юморист Владимир Зеленский, который недавно продемонстрировал поклонникам свой накаченный пресс, запустил новый флешмоб. Об этом Зеленский сообщил на своей странице в Instagram.
Владимир Зеленский поздравил украинцев с днем украинской письменности и языка и напомнил о песне, которую используют актеры шоу "Квартал 95".
"У нас есть такая песня: "Я люблю свою страну, я люблю свою жену, я люблю свою собаку". Мы предлагаем флешмоб – пришли свой вариант перевода этой песни. Я уже даже сделал две строчки: "Я люблю свою дружину, я люблю свою країну". Вот такой флешмоб. Победителя мы будем ждать на съемочной площадке "Слуга народа. Продолжение", - рассказал Владимир Зеленский в небольшом видео.
Пользователи сразу подхватили флешмоб и начали писать свои предложения в комментариях.
"Я люблю нашу країну,
навіть у війни годину.
Мову люблю солов‘їну,
І вивчаю без упину!"
"Я люблю співати в душі,
На вечерю їсти суші
Люблю зранку, на світанку,
танцювати у піжамці,
Люблю доньку, люблю сина,
чоловіка і родину,
люблю всю свою рідню
й Україну дорогу!"
"Я люблю свої країну,
я люблю свою родину.
Я плекаю рідну мову,
я завжди тримаю слово!
Наша ненька-Україна
завжди буде нам єдина.
Наша рідна, мила мова,
наша пісня й рідне слово-
додають нам сили жити..
І цим маєм дорожити"
"Я люблю свою країну, люблю кожну в ній людину.
Чисту мову й діалекти, вулиці, бульвари і проспекти.
Землі нашої кожну піщинку, кожну пташину і кожну тваринку.
Люблю дерева, люблю квіти, дихати люблю і жити.
Люблю своє життя любити, і щодня ним дорожити.
Батьків своїх бути дитиною,
і в молитві, до кінця з Україною".
Скриншоты комментариев (instagram.com/zelenskiy_official)
Кстати, ранее мы писали о том, что соцсети взорвала новая реклама с намеком на Зеленского.
А также рассказывали о том, что Зеленский показал нежные "семейные" фото со съемок комедии "Я, ты, он, она".
Видео: РБК-Украина