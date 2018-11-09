"Я люблю свою країну": Зеленський запустив новий флешмоб

Переможець флешмобу зможе потрапити на зйомки "Слуга народу"
Відомий український шоумен і гуморист Володимир Зеленський, який нещодавно продемонстрував шанувальникам свій накачений прес, запустив новий флешмоб. Про це Зеленський повідомив на своїй сторінці в Instagram.
Володимир Зеленський привітав українців з днем української писемності та мови і нагадав про пісню, яку використовують актори шоу "Квартал 95".
"У нас є така пісня: "Я люблю свою країну, я люблю свою дружину, я люблю свою собаку". Ми пропонуємо флешмоб – прийшли свій варіант перекладу цієї пісні. Я вже навіть зробив два рядки: "Я люблю свою дружину, я люблю свою країну". Ось такий флешмоб. Переможця ми будемо чекати на знімальному майданчику "Слуга народу. Продовження", - розповів Володимир Зеленський в невеликому відео.
Користувачі відразу підхопили флешмоб і почали писати свої пропозиції в коментарях.
"Я люблю нашу країну,
навіть у війни годину.
Мову люблю солов'їну,
І вивчаю без упину!"
"Я люблю співати в душі,
На вечерю їсти суші
Люблю зранку, на світанку,
танцювати в піжамці,
Люблю доньку, люблю сина,
чоловіка і родину,
люблю всю свою рідню
й Україну дорогу!"
"Я люблю свої країну,
я люблю свою родину.
Я плекаю рідну мову,
я завжди тримаю слово!
Наша ненька-Україна
завжди буде нам єдина.
Наша рідна, мила мова,
наша пісня й рідне слово-
додають нам сили жити..
І цим маєм дорожити"
"Я люблю свою країну, люблю кожну в ній людину.
Чисту мову й діалекти, вулиці, бульвари і проспекти.
Землі нашої кожну піщинку, кожну пташину і кожну тваринку.
Люблю дерева, люблю квіти, люблю дихати і жити.
Люблю своє життя любити, і щодня ним дорожити.
Батьків своїх буті дитиною,
і в молитві, до кінця з Україною".
Скріншоти коментарів (instagram.com/zelenskiy_official)
До речі, раніше ми писали про те, що соцмережі підірвала нова реклама з натяком на Зеленського.
А також розповідали про те, що Зеленський показав ніжні "сімейні" фото зі зйомок комедії "Я, ти, він, вона".
Відео: РБК-Україна