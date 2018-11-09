"Я люблю свою країну": Зеленський запустив новий флешмоб

Фото: Володимир Зеленський (instagram.com/zelenskiy_official)

Переможець флешмобу зможе потрапити на зйомки "Слуга народу"

Відомий український шоумен і гуморист Володимир Зеленський, який нещодавно продемонстрував шанувальникам свій накачений прес, запустив новий флешмоб. Про це Зеленський повідомив на своїй сторінці в Instagram.

Володимир Зеленський привітав українців з днем української писемності та мови і нагадав про пісню, яку використовують актори шоу "Квартал 95".

"У нас є така пісня: "Я люблю свою країну, я люблю свою дружину, я люблю свою собаку". Ми пропонуємо флешмоб – прийшли свій варіант перекладу цієї пісні. Я вже навіть зробив два рядки: "Я люблю свою дружину, я люблю свою країну". Ось такий флешмоб. Переможця ми будемо чекати на знімальному майданчику "Слуга народу. Продовження", - розповів Володимир Зеленський в невеликому відео.

Користувачі відразу підхопили флешмоб і почали писати свої пропозиції в коментарях.

"Я люблю нашу країну,

навіть у війни годину.

Мову люблю солов'їну,

І вивчаю без упину!"

"Я люблю співати в душі,

На вечерю їсти суші

Люблю зранку, на світанку,

танцювати в піжамці,

Люблю доньку, люблю сина,

чоловіка і родину,

люблю всю свою рідню

й Україну дорогу!"

"Я люблю свої країну,

я люблю свою родину.

Я плекаю рідну мову,

я завжди тримаю слово!

Наша ненька-Україна

завжди буде нам єдина.

Наша рідна, мила мова,

наша пісня й рідне слово-

додають нам сили жити..

І цим маєм дорожити"

"Я люблю свою країну, люблю кожну в ній людину.

Чисту мову й діалекти, вулиці, бульвари і проспекти.

Землі нашої кожну піщинку, кожну пташину і кожну тваринку.

Люблю дерева, люблю квіти, люблю дихати і жити.

Люблю своє життя любити, і щодня ним дорожити.

Батьків своїх буті дитиною,

і в молитві, до кінця з Україною".

Скріншоти коментарів (instagram.com/zelenskiy_official)

До речі, раніше ми писали про те, що соцмережі підірвала нова реклама з натяком на Зеленського.

А також розповідали про те, що Зеленський показав ніжні "сімейні" фото зі зйомок комедії "Я, ти, він, вона".

Відео: РБК-Україна