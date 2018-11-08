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"Вова придет – порядок наведет": соцсети взорвала новая реклама с намеком на Зеленского

STYLERЖизнь    08.11.2018 - 16:27
Владимир Зеленский (фото: instagram.com/zelenskiy_official)
Владимир Зеленский (фото: instagram.com/zelenskiy_official)

Один из украинских блогеров даже отмечает: "А действительно, почему бы и не Вова?"

Пользователи социальных сетей обсуждают новые билборды с надписью "Президент – слуга народа. Вскоре". Щиты, которые недавно появились в разных городах Украины, содержат намек на актера Владимира Зеленского. Он сыграл роль президента Голобородько в сериале "Слуга народа". Социологи то и дело включают сатирика в перечень вероятных претендентов на пост президента и даже выводят его во второй тур. Однако сам актер до сих пор не заявил о своем участии в гонках.

"Какой-то очень сложный ребус на билборде. "Слуга народа" – это у нас сериал о Василии Голобородько. А кто играет роль Голобородько в сериале – Владимир Зеленский. Значит, ответ на ребус – "Президент – Владимир Зеленский", – написал львовский блогер, журналист и фотограф Роман Голубовский.

Роман Голубовский

Скриншот поста: facebook.com/golubovsky

"А действительно, почему бы и не Вова? На фоне старых, надоевших политиков с заводами в России и мутными газовыми схемами Зеленский выглядит действительно очень положительно. Так что, Володя, ты ДА или НЕТ?" – спрашивает блогер Mihail Shnayder.

Михаил Шнайдер

Скриншот поста: facebook.com/Михаил Шнайдер

"Вова придет – порядок наведет!" – подписал свою фотографию на фоне борда певец Иван Марунич.

&quot;Вова придет – порядок наведет&quot;: соцсети взорвала новая реклама с намеком на Зеленского

Скриншот поста: facebook.com/ivan.marunych

А жительница Луцка Victoria Zhuckovska предполагает, что послание на билборде является напоминанием действующему президенту, чем он должен заниматься: "Хэй, Луцк. Кто обращал внимание? Реклама сериала или Зеленский таки решился? Или просто напоминание «хозяевам жизни», кем должен быть президент?"

&quot;Вова придет – порядок наведет&quot;: соцсети взорвала новая реклама с намеком на Зеленского

Скриншот поста: facebook.com/torycj

Напомним, ранее Владимир Зеленский резко высказался о власти в новом трейлере сериала "Слуга народа". Тогда герой сериала даже заметил: "Я - клоун, вы - клоун, 40 миллионов клоунов..."

Видео: РБК-Украина

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