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"Вова прийде – порядок наведе": соцмережі вибухнули через нову рекламу з натяком на Зеленського

STYLERЖиття    08.11.2018 - 16:27
Володимир Зеленський (фото: instagram.com/zelenskiy_official)
Володимир Зеленський (фото: instagram.com/zelenskiy_official)

Один з українських блогерів навіть зазначає: "А справді, чому б і не Вова?"

Користувачі соціальних мереж обговорюють нові білборди з написом "Президент – слуга народу. Незабаром". Щити, що недавно з’явилися в різних містах України, містять натяк на актора Володимира Зеленського. Він зіграв роль президента Голобородька в серіалі "Слуга народу". Соціологи раз у раз включають сатирика до переліку ймовірних претендентів на посаду президента і навіть виводять його у другий тур. Однак сам актор досі не заявив про свою участь у перегонах.  

"Якийсь дуже складний ребус на білборді. "Слуга народу" – це у нас серіал про Василя Голобородька. А хто грає роль Голобородька в серіалі – Володимир Зеленський. Значить, відповідь на ребус – "Президент – Володимир Зеленський", – написав львівський блогер, журналіст і фотограф Роман Голубовський.

Роман Голубовский

Скриншот поста: facebook.com/golubovsky

"А справді, чому б і не Вова? На тлі старих, обридлих політиків із заводами в Росії і каламутними газовими схемами Зеленський виглядає справді дуже позитивно. То що, Володю, ти ТАК чи НІ?" – запитує блогер Mihail Shnayder.

Михаил Шнайдер

Скріншот поста: facebook.com/Михаил Шнайдер

"Вова прийде – порядок наведе!" – підписав свою світлину на тлі борда співак Іван Марунич. 

&quot;Вова прийде – порядок наведе&quot;: соцмережі вибухнули через нову рекламу з натяком на Зеленського

Скріншот поста: facebook.com/ivan.marunych

А лучанка Victoria Zhuckovska припускає, що послання на білборді є нагадуванням чинному президенту, чим він повинен займатися на посаді: "Хей, Луцьк. Хто звертав увагу? Реклама серіалу чи Зеленський таки наважився? Чи то просто нагадування "хазяям життя", ким повинен бути президент?" 

&quot;Вова прийде – порядок наведе&quot;: соцмережі вибухнули через нову рекламу з натяком на Зеленського

Скріншот поста: facebook.com/torycj

Нагадаємо, раніше Володимир Зеленський різко висловився про владу в новому трейлері серіалу "Слуга народу". Тоді герой сериалу навіть відмітив:  "Я - клоун, вы - клоун, 40 мільйонів клоунів..."

Видео: РБК-Украина 

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