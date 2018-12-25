"Я ж не хворий": Зеленський розповів, як Янукович пропонував йому $100 млн

Володимир Зеленський (фото: РБК-Україна)

Лідер студії "Квартал 95" згадав про спілкування з президентом-втікачем

Популярний український шоумен, актор і гуморист, лідер "Кварталу 95" Володимир Зеленський, який нещодавно запустив новий флешмоб, розповів історію про те, як екс-президент України Віктор Янукович пробував підкупити його, запропонувавши нечувану суму грошей. Про це Зеленський згадав в інтерв'ю Дмитру Гордону.

За словами гумориста, з Януковичем він був знайомий краще, ніж з іншими гарантами. Але самому Віктору Федоровичу не подобалися політичні жарти "Кварталу".

"У мене з ним було кілька раундів переговорів. Янукович намагався домовитись зі мною по-хорошому. Я знаю, що Ющенко просто ображався на нас... А Янукович - він був уже в ореолі господаря країни і вирішив з багатьма журналістами, каналами домовлятися, щоб ми всі були дуже лояльні до нього..." - розповів Зеленський.

Скріншот (YouTube/В гостях у Гордона)

"Квартальник" розповів, що їздив кілька разів у тодішню резиденцію Януковича - Межигір'я, яка вразила гумориста "вульгарністю". Одного разу вони навіть так "міцно випили", що Віктор Федорович не зміг ходити.

"Він вирішив мене споїти, щоб поговорити по душам... Після цього я пішов своїми ногами, на відміну від Віктора Федоровича..." - зазначив Володимир.

В той час (в 2010-2012 роках), до речі, Зеленський був членом правління і генеральним продюсером телеканалу "Інтер". І він не хотів "прогинатися" під режим Януковича.

Скріншот (YouTube/В гостях у Гордона)

"Цим викликана вся історія. Янукович пропонував мені різні умови: фінансові, переходи на інші канали... Пропонував 100 мільйонів доларів. Але я ж не хворий на голову!" - сказав Зеленський.

Раніше доктор Комаровський опублікував спільне фото з лідером студії "Квартал 95".

До речі, нещодавно Зеленський розповів, як зберегти міцні відносини в шлюбі.

Відео: РБК-Україна