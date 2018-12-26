"Сім дзвінків поспіль": Зеленський розповів, навіщо йому дзвонив Задорнов

Відео: YouTube/"В гостях у Гордона"

Відомий український шоумен Володимир Зеленський розповів, як російський гуморист Михайло Задорнов подзвонив йому незадовго до своєї смерті, щоб висловити свою думку про серіал "Слуга народу". Про це Зеленський повідомив в інтерв'ю для Дмитра Гордона, яке опубліковане на YouTube-каналі "В гостях у Гордона".

Володимир Зеленський повідомив, що Задорнов подзвонив йому незадовго до своєї смерті, щоб подякувати за роботу його студії "Квартал 95" і серіал "Слуга народу". Контакти головного "квартальца" йому дав Дмитро Гордон.

"Я був на тренуванні, а в мене на мобільному сім дзвінків поспіль від нього. І він мені каже: "Ти знаєш, я дивлюся одну за одною серії Зеленського та "Кварталу 95", як мені йому сказати, що він дуже талановитий?" Почути це від Задорнова практично нереально було. Він рідко кому таке говорив. І я тоді тобі подзвонив...", - повідомив Гордон.

Володимир Зеленський зазначив, що розмова з російським сатириком у нього вийшла дуже зворушлива і душевна.

"Я пам'ятаю цей момент, мені дійсно було дуже приємно. Він сказав таку фразу... "Я хочу вам подякувати, ми з вами незнайомі, мені дав контакт Діма, і я хочу вам подякувати за те, що ви зробили, за "Слугу народу". Я вважаю, що в принципі ви вже все зробили". Я, звичайно, був збентежений. Мені було дуже приємно", - розповів Володимир Зеленський.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що Зеленський висловився про концерти в Росії.

А також повідомляли про те, що Зеленський розповів, як Янукович пропонував йому $100 млн.

Відео: РБК-Україна