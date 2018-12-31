Без подарунків: традиції святкування Нового року в США

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Американці викидають ялинки ще до настання Нового року

Українська журналістка Марія Прус розповіла, як традиційно святкують Новий рік жителі США. Про це вона написала в своїй колонці для "Голос Америки".

Марія Прус повідомила, що американці не надають особливого значення святкуванню новорічної ночі і тому відповідної атмосфери в США 31 грудня немає. Вона стверджує, що у місцевих жителів немає звички підбивати підсумки року, або вірити в прикмету про те, як зустрінеш новий рік – так його і проведеш.

"Зате тут дуже популярно давати собі так звані New year's resolutions, тобто новорічні обіцянки. Найчастіше американці обіцяють собі скинути вагу, кинути палити і почати регулярно займатися спортом", - пише Прус і додає, що 90% цих обіцянок американці так і не виконують.

Крім того, крім представників китайської громади та української діаспори, у країні ніхто не цікавиться символом наступного року і не прагне одягатися в відповідний одяг.

Американці не готують святкові застілля і не печуть печиво ялинкою, так як всі ці святкові приготування вони закінчують в грудні. Подарунки вони також дарують один одному тільки на Різдво.

У США Новим роком закінчується святковий різдвяний тиждень і багато хто 2 січня вже виходить на роботу, тому в новорічну ніч американці не хочуть багато пити, їсти і гуляти.

Єдине виключення становить молодь, яка збирається в новорічну ніч у так званих поп-ап барах, де є спеціальні новорічні програми та вечірки.

"Це тимчасові заклади, які відкривають в орендованому приміщенні під окрему подію, наприклад, різдвяний сезон, а потім їх закривають", - пояснює журналістка.

Вона зазначає, що на такі вечірки збираються ті, хто не поїхав на різдвяні канікули подорожувати.

Багато американців викидають ялинки буквально на наступний день після Різдва, а святкові ринки закриваються 26-27 грудня.

До речі, як розповіла Марія Прус, процес позбавлення від ялинки у американців є приводом, щоб знову зібратися у великій компанії і відсвяткувати.

"У деяких місцях влаштовують застілля з спаленням ялинок. Роблять це на великому вогнищі у спеціально організованих місцях, наприклад, на пляжі або на території заміських пивоварень", - написала Прус.

Вона зазначила, що єдине місце в США, де панує новорічна атмосфера – це Таймс Сквер. Там у новорічну ніч збираються відомі артисти, які влаштовують безкоштовне шоу. Щоб безкоштовно подивитися на зірок у новорічну ніч на Таймс Сквер збираються мільйони американців і туристів.

Нагадаємо, раніше ми розповідали про те, що існують країни, які не святкують Новий рік.

А також ми розповідали про те, що українці визначилися з місцем святкування Нового року.

Відео: РБК-Україна