Без подарков: традиции празднования Нового года в США

Коллаж РБК-Украина

Американцы выкидывают елки еще до наступления Нового года

Украинская журналистка Мария Прус рассказала, как традиционно празднуют Новый год жители США. Об этом она написала в своей колонке для "Голос Америки".

Мария Прус сообщила, что американцы не придают особого значения празднованию новогодней ночи и поэтому соответствующей атмосферы в США 31 декабря нет. Она утверждает, что у местных жителей нет привычки подводить итоги года или верить в примету о том, как встретишь новый год – так его и проведешь.

"Зато здесь очень популярно давать себе так называемые New Year`s resolutions, то есть новогодние обещания. Чаще всего американцы обещают себе сбросить вес, бросить курить и начать регулярно заниматься спортом", - пишет Прус и добавляет, что 90% этих обещаний американцы так и не выполняют.

Кроме того, кроме представителей китайской общины и украинский диаспоры, в стране никто не интересуется символом приходящего года и не стремится одеваться в соответствующую одежду.

Американцы не готовят праздничные застолья и не пекут печенье елочкой, так как все эти праздничные приготовления они заканчивают в декабре. Подарки они также дарят друг другу только на Рождество.

В США Новым годом заканчивается праздничная рождественская неделя и многие 2 января уже выходят на работу, поэтому в новогоднюю ночь американцы не хотят много пить, есть и гулять.

Единственное исключение составляет молодежь, которая собирается в новогоднюю ночь в так называемых поп-ап барах, где есть специальные новогодние программы и вечеринки.

"Это временные заведения, которые открывают в арендованном помещении под отдельное событие, например, рождественский сезон, а затем их закрывают", - объясняет журналистка.

Она отмечает, что на такие вечеринки собираются те, кто не поехал на рождественские каникулы путешествовать.

Многие американцы выбрасывают елки буквально на следующий день после Рождества, а праздничные рынки закрываются 26-27 декабря.

Кстати, как рассказала Мария Прус, процесс избавления от елки у американцев является поводом, чтобы снова собраться в большой компании и отпраздновать.

"В некоторых местах устраивают застолье с сожжением елок. Делают это на большом костре в специально организованных местах, например, на пляже или на территории загородных пивоварен", - написала Прус.

Она отметила, что единственное место в США, где царит новогодняя атмосфера – это Таймс Сквер. Там в новогоднюю ночь собираются известные артисты, которые устраивают бесплатное шоу. Чтобы бесплатно посмотреть на звезд в новогоднюю ночь, на Таймс Сквер собираются миллионы американцев и туристов.

Напомним, ранее мы рассказывали о том, что существуют страны, которые не празднуют Новый год.

А также мы рассказывали о том, что украинцы определились с местом празднования Нового года.

Видео: РБК-Украина