В каких странах не празднуют Новый год

Коллаж РБК-Украина

В некоторых странах новогодняя атрибутика запрещена законом

Существуют страны, в которых Новый год не просто не празднуют, а он даже запрещен законом. В эти дни жители не готовят праздничных блюд, не покупают подарки, а 31 декабря и 1 января для них являются обычными рабочими днями.

В Китае Новый год называется "Юань-дань". "Юань" в переводе означает "начало", а "дань" – "день". До ХХ века в календарях Китая Новый год наступал в первый день весны, но в 27 сентября 1949 года правительство добавило еще один выходной день – 1 января. Этот государственный праздник проходит в Китае тихо и незаметно, без особого торжества.

В Саудовской Аравии Новый год запрещен законом. В стране существует специальная полиция "Аль Мутава", которая следит за отсутствием новогодней атрибутики в магазинах и торговых центрах и, если обнаружат – имеют право ее изъять. Для жителей этой страны существует только три праздника – День независимости, празднование конца месяца рамадан и праздник жертвоприношения.

А приход следующего года жители Саудовской Аравии отмечают 21 марта, в день весеннего равноденствия. Почти всегда этот день совпадает с первым днем священного месяца мухаррам. В этот день не принято устраивать массовых гуляний и отмечают его тихо, в кругу семьи.

Не отмечают Новый год и в Индии. Там 31 декабря и 1 января открыты все учреждения, магазины и работают офисы. В Индии существует единая национальная дата Нового года – 22 марта, но некоторые штаты отмечают наступление следующего года и в другое время.

Например, в штате Керала Новый год отмечают 13 апреля, а в Южной Индии – осенью. В штате Махараштра переход в следующей год называют Гуди Падва, а в штате Андхра Прадеш – Угади.

В Израиле Новый год называется Рош Ха Шана. В этой стране нет постоянной даты празднования, так как переход в следующий год принято отмечать осенью, в новолуние месяца. Обычно это в сентябре или октябре. У израильтян этот праздник отмечается торжественно, так как с ним связано множество древних традиций.

А Новый год с 31 декабря на 1 января в Израиле празднуют только выходцы из бывшего СССР. Небольшие гуляния и веселье могут проходить в ресторанах или отелях. При чем, израильтяне считают, что те, кто празднуют Новый год 1 января – отмечают праздник святого Сильвестра.

Есть еще одна страна, которая празднует Новый год весной – это Иран. 1 января для иранцев обычный день, так как у них существует собственный календарь, который называется Солнечная хиджра. Также у них существует собственное летоисчисление. На данный момент в Иране 1395 год. А Новый год в Иране называется Новруз и его начало отмечают 21 марта.

С Навруза начинается год в Афганистане. Его также отмечают в Таджикистане, Азербайджане, Узбекистане, Казахстане, Турции, Киргизии, Албании и Македонии.

В Южной Корее Новый год отмечают по лунному календарю, и он называется Соллаль. Его отмечают по всей стране и в этот день у местных жителей есть традиция – ездить к могилам предков, чтобы почтить их память.

Однако и 1 января в Южной Корее выходной. В эти дни в стране можно увидеть наряженные елки и Санта Клаусов, но этот день принято проводить с семьей.

В Бангладеш Новый год наступает 14 апреля, в первый день месяца бойшак. Он называется бенгальским, и в этот день местные жители надевают самую красивую одежду и идут гулять вместе с семьей в парки. В эти дни в Бангладеш не принято употреблять спиртное, поэтому местные жители гуляют, фотографируются, танцуют и веселятся. А 1 января в стране официальный выходной.

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