Главные достижения 2018 года: рекорды, победы и открытия

Флаг Украины (фото: youtube.com)

2018-й год запомнился огромным количеством достижений украинцев на международной спортивной арене

В 2018 году в Украине произошла масса приятных событий, которые заставляют каждого украинца гордиться своими соотечественниками и их достижениями. Год выдался насыщенным, преимущественно в сфере спорта: Украина взяла главные награды и побила мировые рекорды. Украинский шоу-бизнес продвинулся на международный уровень. Не без внимания остались и положительные изменения в законодательстве. Styler предлагает вспомнить главные достижения 2018-го года.

Спорт

Александр Абраменко выиграл фристайл-акробатику на зимней Олимпиаде в Пхенчхане. Это первое мужское "золото" Украины! После этого его признали лучшим спортсменом Украины в феврале.

Украинская спортсменка Дарья Белодед одолела россиянку Ирину Долгову в решающей схватке на Гран При по дзюдо, который проходил в столице Хорватии. Даша стала самой юной чемпионкой мира в истории дзюдо!

Впервые Украина приняла финал Лиги чемпионов! "Реал" с "Олимпийского" увез трофей, а вратарь "Ливерпуля" — направление к окулисту.

Александр Усик, известнейший украинский боксер, разбил всех своих противников в тяжелом весе. Он единственный в мире человек, собравший все пояса чемпиона мира (WBC, WBA, IBF, WBO). Абсолютный чемпион сделал этот год!

Элина Свитолина получила трофей итогового чемпионата в теннисе, 4-е место в рейтинге самых лучших теннисисток мира и $5,7 млн призовых за год. Такого с украинцами еще не случалось, браво, Свитолина!

Государство и страна

Благодаря хорошм дипломатическим отношениям украинцы с 2018 года без проблем могут посещать Катар, Таиланд, ОАЭ, Уругвай. На подходе — Южная Корея.

С 1 сентября все новорожденные украинцы получают беби-бокс от Кабмина с самыми необходимыми вещами. До конца года выдадут 100 тысяч "боксов".

В апреле НБУ начала выпуск новых монет номиналом в одну и две гривны. Достижением следующего года будут металлические "пятерки".

Монеты 2 грн (фото: flickr.com)

Рада приняла законы о растаможке б/у машин, ввезенных из ЕС. Платежи стали меньше.

Страна собрала рекордный урожай — свыше 69 млн тонн зерновых, что на 8 млн тонн больше, чем в 2016 году. Также на Правобережной Украине созрело рекордное количество яблок — больше 200 млн тонн.

Зашли три лоукостера и появилось более 30 новых направлений. А пассажирооборот вырос за год на 20%.

Верховная Рада переименовала Кировоградскую область на Кропивницкую. Декоммунизация продолжается, но дело остается за малым.

В апреле стартовала медреформа. В октябре уже большая часть украинцев выбрала себе врача и подписала с ним декларации.

В октябре на дороги вернулись TruCam, которые позволяют лазером измерить скорость авто. В первый же день профессиональное оборудование дало возможность зафиксировать более 200 случаев правонарушений.

УЗ запустила из Киева в аэропорт "Борисполь" ж/д шаттл, который за 80 грн и 35 минут круглосуточно возит пассажиров. О запуске железнодорожного сообщения с аэропортом говорили много лет и наконец осуществили.

В Киеве начал работу первый магазин всемирного бренда одежды H&M. Старт ознаменовался гигантскими очередями. Другой гигант — IKEA — заявила об открытии магазина в 2019 году в Киеве.

Культура

В Украине впервые выступили легендарные Massive Attack и Gorillaz, а Imagine Dragons собрали аншлаг на "Олимпийском". Правда, на поддельных билетах на "драконов" погорела 1000 человек.

Многие зарубежные артисты приехали в Украину, чтоб снять невероятные клипы. Среди них — победительница Евровидения 2018 Нетта Барзилай, эпатажная певица Майли Сайрус, Bring Me the Horizon, Twenty One Pilots и другие.

Самым кассовым украинским фильмом года стала комедия "Скажене весілля" — более 50 млн грн при бюджете всего в 10!

Украинский режиссер Олег Сенцов прекратил голодовку и пошел на поправку.

Группа KAZKA побила все ранее существовавшие рекорды среди украинских исполнителей на видеохостинге Youtube. В 2018 году известнейшую песню "Плакала" в мире послушали более 150 миллионов раз!

Напомним, что ранее украинцы назвали главные предметы национальной гордости.