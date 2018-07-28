Молодая украинская спортсменка одолела россиянку и стала чемпионом (видео)

Иллюстративное фото: Дарья Белодед (instagram.com/dariabilodid7)

Украинка стала победителем чемпионата по дзюдо в столице Хорватии

17-летняя украинская спортсменка Дарья Белодед одолела россиянку Ирину Долгову в решающей схватке на Гран При по дзюдо, который проходил в столице Хорватии – Загребе. Соответствующее видео она разместила на своей странице в Instagram.

Так, на опубликованных кадрах видно, как украинка одолевает россиянку Ирину Долгову. При этом до окончания противостояния оставалось 38 секунд.

Допис, поширений DARIA BILODID (@dariabilodid7) 27 Лип 2018 р. о 4:17 PDT

Видео: Дарья Белодед на Гран При в Загребе (instagram.com/dariabilodid7)

Не менее важным выглядит тот факт, что всего за несколько часов видеоролик просмотрело более 15 тысяч человек. Это первое Гран При для Белодед после травмы челюсти. Само мероприятие было квалификационным на Олимпийские игры-2020.

"Ого. Сильно", – сказала пользователь Таня Давыденко.

"Мощно. Молодец", - подчеркнул юзер Вова Южишин.

"Шикарно. Даша, поздравляем", - уточнил пользователь Руслан Дзидюк.

Фото: скриншот комментариев (instagram.com/dariabilodid7)

Кстати, в 2016-м году Дарья Белодед, украинская дзюдоистка-вундеркинд, стала лучшей на чемпионате Европы в весе до 48 кг. 15-летняя украинка выступала в молодежной категории и сражалась с соперницами, которые старше ее на три-четыре года.

Также напомним, единственная украинка в наиболее престижном чемпионате смешанных единоборств UFC Марина Мороз переезжает в Российскую Федерацию. Чемпионка Украины собирается работать в Москве тренером по боксу и кикбоксингу в клубе Gor MMA.

Как писалось ранее, украинская саблистка Ольга Харлан не смогла защитить титул чемпионки мира на соревнованиях в китайском Уси. Об этом сообщается на сайте Международной федерации фехтования.

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