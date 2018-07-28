Молода українська спортсменка здолала росіянку і стала чемпіоном (відео)

Ілюстративне фото: Дар'я Білодід (instagram.com/dariabilodid7)

Українка стала переможцем чемпіонату з дзюдо у столиці Хорватії

17-річна українська спортсменка Дар'я Білодід здолала росіянку Ірину Долгову у вирішальній сутичці на Гран Прі з дзюдо, який проходив у столиці Хорватії – Загребі. Відповідне відео вона розмістила на своїй сторінці в Instagram.

Так, на опублікованих кадрах видно, як українка долає росіянку Ірину Долгову. При цьому до закінчення протистояння залишалося 38 секунд.

Допис, поширений DARIA BILODID (@dariabilodid7) 27 Лип 2018 р. о 4:17 PDT

Відео: Дарина Білодід на Гран Прі в Загребі (instagram.com/dariabilodid7)

Не менш важливим видається той факт, що за декілька годин відеоролик передивилося понад 15 тисяч осіб. Це перше Гран Прі для Білодід після травми щелепи. Сам захід було кваліфікаційним на Олімпійські ігри-2020.

"Ого. Сильно", – сказала користувач Таня Давиденко.

"Потужно. Молодець", - підкреслив юзер Вова Южишин.

"Шикарно. Даша, вітаємо", - уточнив користувач Руслан Дзидюк.

Фото: скріншот коментарів (instagram.com/dariabilodid7)

До речі, в 2016-му році Дарина Білодід, українська дзюдоїстка-вундеркінд, стала найкращою на чемпіонаті Європи у вазі до 48 кг. 15-річна українка виступала у молодіжній категорії і билася з суперницями, які старше її на три-чотири роки.

Також нагадаємо, єдина українка в найбільш престижному чемпіонаті змішаних єдиноборств UFC Марина Мороз переїжджає в Російську Федерацію. Чемпіонка України збирається працювати в Москві тренером з боксу та кікбоксингу в клубі Gor MMA.

Як писалося раніше, українська шаблістка Ольга Харлан не змогла захистити титул чемпіонки світу на змаганнях у китайському Усі. Про це повідомляється на сайті Міжнародної федерації фехтування.

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