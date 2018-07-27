Украинская спортсменка переезжает в Россию (фото)

Фото: Марина Мороз (instagram.com/maryna_moroz_ufc)

Звезда UFC решила жить в Москве

Единственная украинка в наиболее престижном чемпионате смешанных единоборств UFC Марина Мороз переезжает в Российскую Федерацию. Чемпионка Украины собирается работать в Москве тренером по боксу и кикбоксингу в клубе Gor MMA. Об этом сообщает boxing-mma.com.

26-летняя Марина Мороз по прозвищу "Железная леди" провела одиннадцать боев в ММА (Mixed Martial Arts). На счету спортсменки восемь побед и три поражения. Последние два поединка подряд она проиграла.

Фото: Марина Мороз (instagram.com/maryna_moroz_ufc)

Фото: Марина Мороз (instagram.com/maryna_moroz_ufc)

Скриншот поста (instagram.com/maryna_moroz_ufc)

Марина Мороз родилась в Вольногорске Днепропетровской области. Спортсменка является чемпионкой Украины и Кубка мира по кикбоксингу, чемпионкой Украины по боксу среди юниоров, финалисткой чемпионата и Кубка Украины по боксу среди студентов.

Кстати, политолог Юрий Романенко рассказал Styler об эмиграции украинцев, скрытой безработице и запустении регионов.

Ранее сообщалось, что в России проживает почти каждый 12 украинец.

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