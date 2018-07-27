Українська спортсменка переїжджає в Росію (фото)

Фото: Марина Мороз (instagram.com/maryna_moroz_ufc)

Зірка UFC вирішила жити в Москві

Єдина українка у найбільш престижному чемпіонаті змішаних єдиноборств UFC Марина Мороз переїжджає у Російську Федерацію. Чемпіонка України збирається працювати в Москві тренером з боксу і кікбоксингу в клубі Gor MMA. Про це повідомляє boxing-mma.com.

26-річна Марина Мороз на прізвисько "Залізна леді" провела одинадцять боїв в ММА (Mixed Martial Arts). На рахунку спортсменки вісім перемог і три поразки. Останні два поєдинки поспіль вона програла.

Фото: Марина Мороз (instagram.com/maryna_moroz_ufc)

Фото: Марина Мороз (instagram.com/maryna_moroz_ufc)

Скріншот поста (instagram.com/maryna_moroz_ufc)

Марина Мороз народилася в Вільногірську Дніпропетровської області. Спортсменка є чемпіонкою України і Кубка світу з кікбоксингу, чемпіонкою України з боксу серед юніорів, фіналісткою чемпіонату і Кубка України з боксу серед студентів.

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