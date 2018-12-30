Головні досягнення 2018 року: рекорди, перемоги і відкриття

Прапор України (фото: youtube.com)

2018-й рік запам'ятався величезною кількістю досягнень українців на міжнародній спортивній арені

У 2018 році в Україні сталася маса приємних подій, які змушують кожного українця пишатися своїми співвітчизниками і їхніми досягненнями. Рік видався насиченим, переважно у сфері спорту: Україна взяла головні нагороди і побила світові рекорди. Український шоу-бізнес просунувся на міжнародний рівень. Не без уваги залишилися і позитивні зміни у законодавстві. Styler пропонує згадати головні досягнення 2018-го року.

Спорт

Олександр Абраменко виграв фрістайл-акробатику на зимовій Олімпіаді в Пхенчхані. Це перше чоловіче "золото" України! Після цього його визнали найкращим спортсменом України в лютому.

Українська спортсменка Дарья Білодід здолала росіянку Ірину Долгову у вирішальній сутичці на Гран Прі з дзюдо, який проходив у столиці Хорватії. Даша стала наймолодшою чемпіонкою світу в історії дзюдо!

Вперше Україна взяла фінал Ліги чемпіонів! "Реал" з "Олімпійського" відвіз трофей, а воротар "Ліверпуля" — напрямок до окуліста.

Олександр Усик, відомий український боксер, розбив всіх своїх супротивників у важкій вазі. Він єдина людина у світі, що зібрала всі пояси чемпіона світу (WBC, WBA, IBF, WBO). Абсолютний чемпіон зробив цей рік!

Еліна Світоліна здобула трофей підсумкового чемпіонату в тенісі, 4-те місце у рейтингу найкращих тенісисток світу і $5,7 млн призових за рік. Такого з українцями ще не траплялося, браво, Світоліна!

Держава і країна

Завдяки хорошм дипломатичним відносинам українці з 2018 року без проблем можуть відвідувати Катар, Таїланд, ОАЕ, Уругвай. На підході — Південна Корея.

З 1 вересня всі новонароджені українці отримують бебі-бокс від Кабміну з найнеобхіднішими речами. До кінця року видадуть 100 тисяч "боксів".

У квітні НБУ почала випуск нових монет номіналом в одну та дві гривні. Досягненням наступного року будуть металеві "п'ятірки".

Монети 2 грн (фото: flickr.com)

Рада прийняла закони про розмитнення б/у машин, увезених з ЄС. Платежі стали менше.

Країна зібрала рекордний урожай — понад 69 млн тонн зернових, що на 8 млн тонн більше, ніж в 2016 році. Також на Правобережній Україні дозріла рекордна кількість яблук — більше 200 млн тонн.

Зайшли три лоукостера і з'явилося більше 30 нових напрямків. А пасажирооборот збільшився за рік на 20%.

Верховна Рада перейменувала Кіровоградську область на Кропивницьку. Декомунізація триває, але справа залишається за малим.

У квітні стартувала медреформа. У жовтні вже велика частина українців обрала собі лікаря і підписала з ним декларації.

У жовтні на дороги повернулися TruCam, які дозволяють лазером виміряти швидкість авто. У перший же день професійне обладнання дало можливість зафіксувати понад 200 випадків правопорушень.

УЗ запустила з Києва в аеропорт "Бориспіль" ж/д шаттл, який за 80 грн і 35 хвилин цілодобово возить пасажирів. Про запуск залізничного сполучення з аеропортом говорили багато років і нарешті здійснили. До речі, тепер Україна має залізничне сполучення зі столицею Угорщини!

У Києві почав роботу перший магазин світового бренду одягу H&M. Старт ознаменувався гігантськими чергами. Інший гігант — IKEA — заявила про відкриття магазину в 2019 році в Києві.

Культура

В Україні вперше виступили легендарні Massive Attack і Gorillaz, а Imagine Dragons зібрали аншлаг на "Олімпійському". Правда, на підроблених квитках на "драконів" погоріла 1000 осіб.

Багато зарубіжних артистів приїхали в Україну, щоб зняти неймовірні кліпи. Серед них — переможниця Євробачення 2018 Нетта Барзілай, епатажна співачка Майлі Сайрус, Bring Me the Horizon, Twenty One Pilots та інші.

Найкасовішим українським фільмом року стала комедія "Скажене весілля" — більше 50 млн грн при бюджеті всього в 10!

Український режисер Олег Сенцов припинив голодування і пішов на поправку.

Група KAZKA побила всі раніше існуючі рекорди серед українських виконавців на відеохостингу Youtube. У 2018 році найвідомішу пісню "Плакала" у світі послухали більше 150 мільйонів разів!

Нагадаємо, що раніше українці назвали головні предмети національної гордості.