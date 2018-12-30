Головні досягнення 2018 року: рекорди, перемоги і відкриття

2018-й рік запам'ятався величезною кількістю досягнень українців на міжнародній спортивній арені
У 2018 році в Україні сталася маса приємних подій, які змушують кожного українця пишатися своїми співвітчизниками і їхніми досягненнями. Рік видався насиченим, переважно у сфері спорту: Україна взяла головні нагороди і побила світові рекорди. Український шоу-бізнес просунувся на міжнародний рівень. Не без уваги залишилися і позитивні зміни у законодавстві. Styler пропонує згадати головні досягнення 2018-го року.
Спорт
Олександр Абраменко виграв фрістайл-акробатику на зимовій Олімпіаді в Пхенчхані. Це перше чоловіче "золото" України! Після цього його визнали найкращим спортсменом України в лютому.
Українська спортсменка Дарья Білодід здолала росіянку Ірину Долгову у вирішальній сутичці на Гран Прі з дзюдо, який проходив у столиці Хорватії. Даша стала наймолодшою чемпіонкою світу в історії дзюдо!
Вперше Україна взяла фінал Ліги чемпіонів! "Реал" з "Олімпійського" відвіз трофей, а воротар "Ліверпуля" — напрямок до окуліста.
Олександр Усик, відомий український боксер, розбив всіх своїх супротивників у важкій вазі. Він єдина людина у світі, що зібрала всі пояси чемпіона світу (WBC, WBA, IBF, WBO). Абсолютний чемпіон зробив цей рік!
Еліна Світоліна здобула трофей підсумкового чемпіонату в тенісі, 4-те місце у рейтингу найкращих тенісисток світу і $5,7 млн призових за рік. Такого з українцями ще не траплялося, браво, Світоліна!
Держава і країна
Завдяки хорошм дипломатичним відносинам українці з 2018 року без проблем можуть відвідувати Катар, Таїланд, ОАЕ, Уругвай. На підході — Південна Корея.
З 1 вересня всі новонароджені українці отримують бебі-бокс від Кабміну з найнеобхіднішими речами. До кінця року видадуть 100 тисяч "боксів".
У квітні НБУ почала випуск нових монет номіналом в одну та дві гривні. Досягненням наступного року будуть металеві "п'ятірки".
Монети 2 грн (фото: flickr.com)
Рада прийняла закони про розмитнення б/у машин, увезених з ЄС. Платежі стали менше.
Країна зібрала рекордний урожай — понад 69 млн тонн зернових, що на 8 млн тонн більше, ніж в 2016 році. Також на Правобережній Україні дозріла рекордна кількість яблук — більше 200 млн тонн.
Зайшли три лоукостера і з'явилося більше 30 нових напрямків. А пасажирооборот збільшився за рік на 20%.
Верховна Рада перейменувала Кіровоградську область на Кропивницьку. Декомунізація триває, але справа залишається за малим.
У квітні стартувала медреформа. У жовтні вже велика частина українців обрала собі лікаря і підписала з ним декларації.
У жовтні на дороги повернулися TruCam, які дозволяють лазером виміряти швидкість авто. У перший же день професійне обладнання дало можливість зафіксувати понад 200 випадків правопорушень.
УЗ запустила з Києва в аеропорт "Бориспіль" ж/д шаттл, який за 80 грн і 35 хвилин цілодобово возить пасажирів. Про запуск залізничного сполучення з аеропортом говорили багато років і нарешті здійснили. До речі, тепер Україна має залізничне сполучення зі столицею Угорщини!
У Києві почав роботу перший магазин світового бренду одягу H&M. Старт ознаменувався гігантськими чергами. Інший гігант — IKEA — заявила про відкриття магазину в 2019 році в Києві.
Культура
В Україні вперше виступили легендарні Massive Attack і Gorillaz, а Imagine Dragons зібрали аншлаг на "Олімпійському". Правда, на підроблених квитках на "драконів" погоріла 1000 осіб.
Багато зарубіжних артистів приїхали в Україну, щоб зняти неймовірні кліпи. Серед них — переможниця Євробачення 2018 Нетта Барзілай, епатажна співачка Майлі Сайрус, Bring Me the Horizon, Twenty One Pilots та інші.
Найкасовішим українським фільмом року стала комедія "Скажене весілля" — більше 50 млн грн при бюджеті всього в 10!
Український режисер Олег Сенцов припинив голодування і пішов на поправку.
Група KAZKA побила всі раніше існуючі рекорди серед українських виконавців на відеохостингу Youtube. У 2018 році найвідомішу пісню "Плакала" у світі послухали більше 150 мільйонів разів!
Нагадаємо, що раніше українці назвали головні предмети національної гордості.