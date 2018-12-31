В яких країнах не святкують Новий рік

Колаж РБК-Україна

У деяких країнах новорічна атрибутика заборонена законом

Існують країни, в яких Новий рік не просто не святкують, а він навіть заборонений законом. У ці дні жителі не готують святкових страв, не купують подарунки, а 31 грудня та 1 січня для них є звичайними робочими днями.

У Китаї Новий рік називається "Юань-дань". "Юань" в перекладі означає початок, а "дань" – день. До ХХ століття в календарях Китаю Новий рік наступав у перший день весни, але 27 вересня 1949 року уряд додав ще один вихідний день – 1 січня. Це державне свято проходить у Китаї тихо і непомітно, без особливого торжества.

В Саудівській Аравії Новий рік заборонений законом. В країні існує спеціальна поліція "Аль-Мутава", яка стежить за відсутністю новорічної атрибутики в магазинах і торгових центрах і, якщо виявлять – мають право її вилучити. Для жителів цієї країни існує лише три свята – День незалежності, святкування кінця місяця рамадан і свято жертвопринесення.

А прихід наступного року жителі Саудівської Аравії відзначають 21 березня, в день весняного рівнодення. Майже завжди цей день збігається з першим днем священного місяця мухаррам. У цей день не прийнято влаштовувати масових гулянь та відзначають його тихо, в колі сім'ї.

Не відзначають Новий рік і в Індії. Там 31 грудня та 1 січня відкриті всі установи, магазини і працюють офіси. В Індії існує єдина національна дата Нового року – 22 березня, але деякі штати відзначають настання наступного року і в інший час.

Наприклад, в штаті Керала Новий рік відзначають 13 квітня, а в Південній Індії – восени. У штаті Махараштра перехід в наступній рік називають Гуді Падва, а в штаті Андхра Прадеш – Угаді.

В Ізраїлі Новий рік називається Рош Ха Шана. У цій країні немає постійної дати святкування, так як перехід на наступний рік прийнято відзначати восени, в молодий місяць. Зазвичай це у вересні або жовтні. У ізраїльтян це свято відзначається урочисто, так як з ним пов'язано безліч стародавніх традицій.

А Новий рік з 31 грудня на 1 січня в Ізраїлі святкують тільки вихідці з колишнього СРСР. Невеликі гуляння та веселощі можуть проходити в ресторанах або готелях. При чому, ізраїльтяни вважають, що ті, хто святкують Новий рік 1 січня – відзначають свято святого Сильвестра.

Є ще одна країна, яка святкує Новий рік весною – це Іран. 1 січня для іранців звичайний день, так як у них існує власний календар, який називається Сонячна хіджра. Також у них є власне літочислення. На даний момент в Ірані 1395 рік. А Новий рік в Ірані називається Новруз і його початок відзначають 21 березня.

З Навруза починається рік в Афганістані. Його також відзначають у Таджикистані, Азербайджані, Узбекистані, Казахстані, Туреччині, Киргизстані, Албанії та Македонії.

У Південній Кореї Новий рік відмічають за місячним календарем, і він називається Соллаль. Його відзначають по всій країні і в цей день у місцевих жителів є традиція – їздити до могил предків, щоб вшанувати їх пам'ять.

Однак і 1 січня в Південній Кореї вихідний. У ці дні в країні можна побачити вбрані ялинки і Санта Клаусів, але цей день прийнято проводити з сім'єю.

В Бангладеш Новий рік настає 14 квітня, в перший день місяця бойшак. Він називається бенгальським, і в цей день місцеві мешканці вдягають найкрасивіший одяг і йдуть гуляти разом з родиною в парки. У ці дні в Бангладеш не прийнято вживати спиртне, тому місцеві жителі гуляють, фотографуються, танцюють і веселяться. А 1 січня в країні офіційний вихідний.

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