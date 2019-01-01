"Все у нас буде добре!": Притула вразив мережу новорічним привітанням (відео)

Сергій Притула (фото: instagram.com/siriy_ua/)

Допоки рубль буде коштувати 40 копійок, а не навпаки, все у нас буде добре

Сергій Притула емоційно привітав українців з Новим роком. Відео з привітанням опубліковано на його сторінці у Facebook.

На відео відомий український гуморист з келихом шампанського промовляє дуже натхненну вітальну промову. Притула говорить, що він не президент, щоб стверджувати, важким чи легким був минулий рік, але він, як українець, впевнений, що в нашій країні все буде добре.

Скріншот відео: facebook.com/serhiyprytula/

"Цей рік буде роком жовтої свині. Українці, я вам авторитетно заявляю - це буде наш рік. Допоки "мурахи біжать", коли чуєш гімн України. Допоки щемить серце, коли підіймається прапор, все у нас буде добре", - говорить Сергій в привітальній промові.

Притула наголосив, що в Україні все буде добре, "допоки армія наша стоїть залізною стіною і не віддає жодного сантиметру нашої землі, а навпаки - потихеньку-помаленьку відбирає те, що є наше".

Поки ми пам'ятаємо, чий Крим, Донецьк і Луганськ - все у нас буде добре, каже Сергій.

Наостанок артист додав, що "допоки рубль буде коштувати 40 копійок, а не навпаки - все в нас буде добре".

Відео: facebook.com/serhiyprytula/

Користувачі мережі захопилися такою натхненною промовою, про що написали в своїх численних коментарях.

"Як емоційно, патріотично, натхненно!!! Сергію, Ви - гордість України, пишаємося Вами, і бажаю особисто Вам, щоб Ваш внесок у розвиток нашої країни тільки примножувався!", - написала Анна Омельченко.

"Ось наш Президент! Сергію, з Новим роком! Здоров'я, щастя, здійснення всіх задуманих мрій! Балотуйтеся в Президенти. Та половина українців за Вас голосуватиме!", - підтримала Надія Ярощук.

"Чоловіче, як завжди все влучно, ну так Гарант навіть не говорить. З Новим роком, і дай Боже здоров'я тобі і родині", - побажала Maryana Galyan.

Скріншот коментарів: facebook.com/serhiyprytula/

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Відео: РБК-Україна