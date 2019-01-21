"Найбільше буду просити": Притула звернувся до жителів східної України

Фото: Сергій Притула (Віталій Носач, РБК-Україна)

Він розповів, що трапилася невелика накладка

Відомий український комік і шоумен Сергій Притула звернувся до українців і написав графік виступів на найближчі кілька місяців, зазначивши, що більшість з них пройде на сході України. Пост він опублікував на своїй офіційній сторінці в Facebook.

Притула розповів, що вся команда добре відпочила і вже приступила до гастрольного графіку. Однак він попередив, що при складанні планів, команда не врахувала того, що 31 березня в Україні вибори і більшість концертних майданчиків стають виборчими ділянками.

Шоумен пояснив, що вони змушені перенести деякі концерти, а також їх дати і опублікував новий графік гастролей.

"Найбільше буду просити про репост цього повідомлення по містах на Сході, де ми будемо гастролювати вперше. У нас там виникли деякі проблеми з промо концертів, тому ваша підтримка буде зовсім не зайвою. Заздалегідь вдячний. Поки все виглядає приблизно так:

21.01 - Сарни 17:30, 20:00

25.01 - Львів, Пікассо

26.01 - Львів, Пікассо

27.01 - Вараш

01.02 - Краматорськ

02.02 - Сєвєродонецьк

03.02 - Покровськ

04.02 - Маріуполь

05.02 - Бердянськ

10.02 - Умань

11.02 - Бердичів

14.02 - Луцьк 16.30, 19.00.

21.02 - Бровари

24.02 - Львів, Пікассо

25.02 - Львів, Пікассо

03.03 - Дубно

07.03 - Ужгород

08.03 - Трускавець

09.03 - Буковель

19, 20 ,21.03 - Львів, Пікассо

31.03 - Черкаси

1 квітня - Кропивницький

2 квітня - Миколаїв

3 квітня - Кам'янське

4 квітня - Запоріжжя

6 квітня - Дніпро

16, 17 ,18.04 - Львів, Пікассо

26.05 - Рівне

28.05 - Тернопіль

29.05 – Київ", - написав Сергій Притула.

Скріншот поста (facebook.com/serhiyprytula)

Нагадаємо, раніше ми повідомляли про те, що Сергій Притула розсмішив мережа жартом про Зеленском.

А також розповідали про те, що Притула висловився про своє президентство".