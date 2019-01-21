"Найбільше буду просити": Притула звернувся до жителів східної України

Він розповів, що трапилася невелика накладка
Відомий український комік і шоумен Сергій Притула звернувся до українців і написав графік виступів на найближчі кілька місяців, зазначивши, що більшість з них пройде на сході України. Пост він опублікував на своїй офіційній сторінці в Facebook.
Притула розповів, що вся команда добре відпочила і вже приступила до гастрольного графіку. Однак він попередив, що при складанні планів, команда не врахувала того, що 31 березня в Україні вибори і більшість концертних майданчиків стають виборчими ділянками.
Шоумен пояснив, що вони змушені перенести деякі концерти, а також їх дати і опублікував новий графік гастролей.
"Найбільше буду просити про репост цього повідомлення по містах на Сході, де ми будемо гастролювати вперше. У нас там виникли деякі проблеми з промо концертів, тому ваша підтримка буде зовсім не зайвою. Заздалегідь вдячний. Поки все виглядає приблизно так:
21.01 - Сарни 17:30, 20:00
25.01 - Львів, Пікассо
26.01 - Львів, Пікассо
27.01 - Вараш
01.02 - Краматорськ
02.02 - Сєвєродонецьк
03.02 - Покровськ
04.02 - Маріуполь
05.02 - Бердянськ
10.02 - Умань
11.02 - Бердичів
14.02 - Луцьк 16.30, 19.00.
21.02 - Бровари
24.02 - Львів, Пікассо
25.02 - Львів, Пікассо
03.03 - Дубно
07.03 - Ужгород
08.03 - Трускавець
09.03 - Буковель
19, 20 ,21.03 - Львів, Пікассо
31.03 - Черкаси
1 квітня - Кропивницький
2 квітня - Миколаїв
3 квітня - Кам'янське
4 квітня - Запоріжжя
6 квітня - Дніпро
16, 17 ,18.04 - Львів, Пікассо
26.05 - Рівне
28.05 - Тернопіль
29.05 – Київ", - написав Сергій Притула.
Скріншот поста (facebook.com/serhiyprytula)
Нагадаємо, раніше ми повідомляли про те, що Сергій Притула розсмішив мережа жартом про Зеленском.
А також розповідали про те, що Притула висловився про своє президентство".