Сергей Притула рассмешил сеть шуткой про Зеленского

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Шутка про Зеленского взбудоражила сеть

Известный украинский шоумен, ведущий и комик Сергей Притула на своей странице в Facebook рассказал анекдот про Владимира Зеленского, которым не на шутку рассмешил сеть.

"Прикиньте, выходит Зеленский во второй тур, а там его ждет ... пара # 8 - Наталья Могилевская и Влад Яма", - написал Притула.

Стоит отметить, что большинству пользователей сети шутка очень понравилась и они стали активно комментировать ее.

При этом Притула в своем комментарии к посту отметил, что будет банить всех, кто решил устроить "политический срач" в комментариях.

"Сергей, балатуйтесь Вы. Вы, как шоумен, в отличие от "некоторой фигуры", мне больше импонируете! Живу в городе Сумы, люди разделились на "За Юлю" и "За Вову". Грустно", - написала Lina Kalyman.

"С чувством юмора у меня все OK, но сейчас уже почему-то не смешно. В последнее время уже страшно открывать ФБ: вся лента - сплошной с ... ч сторонников всех кандидатов. Я уже скучаю по тем временам, когда лента пестрела постами про котиков", - прокомментировала Оксана Лебедева.

"Уважаемый Притула. Не пачкайте свою репутацию такими шутками. Все по-разному воспринимают. Сегодня уже будет в новостях что Притула поддержал на выборах. Люди так озлоблены что только дай возможность грязь вылить они аж обоср...ся", - отметил Евгений Келлер.

"Шел февраль. Притула быстро собрал 2,5 млн на краудфандинг для регистрации своей кандидатуры и уже получил удостоверение", - пошутил Pavlo Postoienko.

"Классная шутка. Дураков хоть перечислишь среди фолловеров", - написал Андрей Хвостов.

Напомним, что недавно Притула показал, как отдохнул с семьей в Карпатах.

Ранее сообщалось, что Притула на своей странице в Facebook восхитил сеть новогодним поздравлением.