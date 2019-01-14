ru
ua
News
News
Новини України
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Вибори 2019
Новини компаній
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Інтерв'ю
Статті
Афіша
Новини шоу-бізнесу
Мода
Краса і здоров'я
Подорожі
Їжа
Культура
Кіно та ТБ
Стиль життя
Styler
Styler
Styler
Персона
Життя
Події
Війна
Потрібна допомога
Наука і техніка
Авто
Курйози
Тварини
Спорт
Наші автори
Статті

Сергій Притула розсмішив мережу жартом про Зеленського

STYLERПерсона    14.01.2019 - 21:10
Сергій Притула розсмішив мережу жартом про Зеленського
Фото: РБК-Україна

Жарт про Зеленського розбурхав мережу

Відомий український шоумен, ведучий і комік Сергій Притула на своїй сторінці в Facebook розповів анекдот про Володимира Зеленського, яким не на жарт розсмішив мережу.

"Прикиньте, виходить Зеленський у другий тур, а там його чекає ... пара # 8 - Наталя Могилевська і Влад Яма", - написав Притула.

Варто зазначити, що більшості користувачам мережі жарт дуже сподобався і вони почали активно коментувати його.

При цьому Притула у своєму коментарі до посту зазначив, що буде банити всіх, хто вирішив влаштувати "політичний срач" у коментарях.

Сергій Притула розсмішив мережу жартом про Зеленського

"Сергій, Ви балатуйтесь. Ви, як шоумен, на відміну від "деякої фігури", мені більше імпонуєте! Живу в місті Суми, люди розділились на "За Юлю" і "За Вову". Сумно", - написала Lina Kalyman.

"З почуттям гумору у мене все ОК, але зараз вже чомусь не смішно. Останнім часом вже страшно відкривати ФБ: вся стрічка - суцільний с ... ч прихильників усіх кандидатів. Я вже сумую за тими часами, коли стрічка майоріла постами про котиків", - прокоментувала Оксана Лебедєва.

Сергій Притула розсмішив мережу жартом про Зеленського

"Шановний Притула. Не брудніть свою репутацію такими жартами. Все по-різному сприймають. Сьогодні вже буде в новинах що Притула підтримав на виборах. Люди так озлоблені що тільки дай можливість вилити бруд вони аж обіср...ся", - зазначив Євген Келлер.

Сергій Притула розсмішив мережу жартом про Зеленського

"Йшов лютий. Притула швидко зібрав 2,5 млн на краудфандінг для реєстрації своєї кандидатури і вже отримав посвідчення", - пожартував Pavlo Postoienko.

"Класна жарт. Дурнів хоч перерахуєш серед фоловерів", - написав Андрій Хвостів.

Сергій Притула розсмішив мережу жартом про Зеленського

Нагадаємо, що нещодавно Притула показав, як відпочив з родиною в Карпатах.

Раніше повідомлялося, що Притула на своїй сторінці в Facebook захопив мережа новорічним привітанням.

Зеленський побудує виборчу кампанію на "бунті проти еліт" Кампанія Зеленського фінансується за рахунок "Кварталу", - джерела
Новини України Володимир ЗеленськийПритула
Новини партнерів
Lite
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся