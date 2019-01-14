Сергій Притула розсмішив мережу жартом про Зеленського

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Жарт про Зеленського розбурхав мережу

Відомий український шоумен, ведучий і комік Сергій Притула на своїй сторінці в Facebook розповів анекдот про Володимира Зеленського, яким не на жарт розсмішив мережу.

"Прикиньте, виходить Зеленський у другий тур, а там його чекає ... пара # 8 - Наталя Могилевська і Влад Яма", - написав Притула.

Варто зазначити, що більшості користувачам мережі жарт дуже сподобався і вони почали активно коментувати його.

При цьому Притула у своєму коментарі до посту зазначив, що буде банити всіх, хто вирішив влаштувати "політичний срач" у коментарях.

"Сергій, Ви балатуйтесь. Ви, як шоумен, на відміну від "деякої фігури", мені більше імпонуєте! Живу в місті Суми, люди розділились на "За Юлю" і "За Вову". Сумно", - написала Lina Kalyman.

"З почуттям гумору у мене все ОК, але зараз вже чомусь не смішно. Останнім часом вже страшно відкривати ФБ: вся стрічка - суцільний с ... ч прихильників усіх кандидатів. Я вже сумую за тими часами, коли стрічка майоріла постами про котиків", - прокоментувала Оксана Лебедєва.

"Шановний Притула. Не брудніть свою репутацію такими жартами. Все по-різному сприймають. Сьогодні вже буде в новинах що Притула підтримав на виборах. Люди так озлоблені що тільки дай можливість вилити бруд вони аж обіср...ся", - зазначив Євген Келлер.

"Йшов лютий. Притула швидко зібрав 2,5 млн на краудфандінг для реєстрації своєї кандидатури і вже отримав посвідчення", - пожартував Pavlo Postoienko.

"Класна жарт. Дурнів хоч перерахуєш серед фоловерів", - написав Андрій Хвостів.

Нагадаємо, що нещодавно Притула показав, як відпочив з родиною в Карпатах.

Раніше повідомлялося, що Притула на своїй сторінці в Facebook захопив мережа новорічним привітанням.