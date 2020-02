10 необычных фактов о Стинге: от шахмат с Каспаровым до бразильской лягушки

Sting едет в Киев (коллаж РБК-Украина)

Мы собрали самые интересные факты из биографии Стинга перед его концертом в Украине

Легендарный Sting возвращается в Киев, чтобы подарить море позитива и отличной музыки украинцам, которым посчастливится попасть на концерт британской звезды 6 октября во Дворце Спорта.

По случаю этого действа, Styler решил вам рассказать о самых необычных фактах про Стинга.

Одно из многолетних увлечений Стинга — игра в шахматы. А знаменитый советский гроссмейстер Гарри Каспаров — его давний кумир. Однажды популярный певец решил устроить шахматный поединок с чемпионом. Чтобы Каспарову было не так скучно, сессионные музыканты тоже присоединились к сеансу одновременной игры. Правда, все они капитулировали в считанные минуты. А вот сам Стинг продержался целых 50 минут. Его соперник наверняка поддавался, но все же похвалил звезду поп-музыки, отметив его манеру ходить конем. Поединок транслировался в прямом эфире американской телекомпании ABC и собрал толпы перед экранами на улицах Нью-Йорка.

Sting - Englishman In New York

В детстве искру страсти к музыке в Стинге зажгла его мать Одри. Будучи выпускницей музыкальной школы, она научила сына игре на фортепиано и записала в церковный хор. Впрочем, по-настоящему поворотным событием в его судьбе стал подарок от родителей в 10 лет — бас-гитара. Мальчик часами запирался в комнате и оттачивал мастерство, пробуя воспроизвести известные мелодии. Семья Гордона была чрезвычайно бедной и не могла позволить себе платить за уроки музыки. Поэтому Стинг придумал альтернативный способ обучения — он проигрывал пластинки на 33 оборота в минуту со скоростью 45 оборотов и таким образом пытался вычленить из аранжировки партию баса.

Как и у любой знаменитости, у Стинга есть масса странностей и причуд. К примеру, в его семье распространяется запрет на ношение кожаных вещей. Шторы и скатерти — только льняные. А в качестве средства передвижения машины вчистую проигрывают лошадям и велосипедам. Но, пожалуй, самый необычный из его жизненных принципов — это полный отказ от ванны или душа. Он просто ненавидит ароматы мыла, лосьонов, дезодорантов и других гигиенических средств. И признает только турецкую парную, которую посещает ранним утром. Каким образом моется Стинг в турах — остается только догадываться.

Sting - Desert Rose

Пару лет назад мозг Стинга стал объектом исследования канадского писателя и ученого Дэниела Левитина, автора целого ряда бестселлеров на тему музыкальной психологии. Целью научного эксперимента было выяснить, как именно работает мозг музыкантов. Так, например, нейроны Стинга неожиданно обнаружили близость двух музыкальных произведений — "Girl" The Beatles и "Libertango" Астора Пьяцоллы. Абсолютно разные песни вызвали почти идентичную реакцию. Как полагают ученые, это из-за определенных схожих элементов, таких как минорная тональность, мелодические ходы и других. Примечательно, что Стинг сам предложил Левитину принять участие в исследовании после того, как был впечатлен одной из его работ.

В активе Стинга несметное количество наград и достижений. Он 17 раз выигрывал Грэмми и носит звание Кавалера ордена Британской империи, который ему вручила лично королева Елизавета Вторая. Впрочем, все это меркнет перед следующим фактом. Именем Стинга была названа лягушка недавно открытого подвида "бразильская древесница" — Dendropsopus stingi. Все дело в том, что музыкант сделал огромный вклад в спасение тропических лесов Амазонии. В 1989 году вместе со своей второй женой Труди и бельгийским кинорежиссёром Жан-Пьером Дютилье он увлекся защитой природы и основал экологический фонд — Rainforest Foundation. Помимо сохранения тропических лесов, организация борется за права коренных народов, живущих в них. А сам Стинг принимает активное участие в процессе, жертвует миллионы ради окружающей среды и проводит ежегодные благотворительные концерты под эгодой фонда.

Sting - Shape Of My Heart

Многих поклонников артиста интересует, почему уроженец Ньюкасл-апон-Тауна Гордон Мэтью Томас Самнер выбрал такой причудливый псевдоним как Sting, что в переводе с английского означает "жало". Насчет его происхождения существует несколько теорий. Первая полагает, что все это из-за язвительного характера британца. И действительно, даже сейчас, несмотря на образ главного благодетеля планеты Земля, Стинг порой позволяет себе колкие замечания и фразы, исполненные сарказма.

По второй теории идея сценического имени возникла на концерте, когда в штанину певца залезла пчела. И, наконец, третья и самая правдоподобная — что он получил эту кличку от руководителя любительского джазового ансамбля, в котором набивал шишки задолго до своей блистательной карьеры. И все из-за любимого свитера Гордона в желто-черную полоску, который он носил, практически не снимая. Сам артист признается, что прозвище настолько прилипло к нему, что если его окликнуть на улице по имени, он даже не обернется.

Sting - Fragile

За свою жизнь Стинг успел сделать множество добрых дел. Тысячи людей по всему миру испытывают благодарность по отношению к нему. Любители кино — за своевременную помощь молодому режиссеру Гаю Ричи. Это была идея жены Стинга, Труди Стайлер — влиятельной продюсерки и владелицы компании Maven Pictures. В 90-х она так впечатлилась работой начинающего и никому не известного режиссера, что решила проспонсировать его фильм. Вместе со Стингом они оказали ему финансовую поддержку, а взамен певец получил одну из эпизодических ролей в картине. Это был фильм "Карты, деньги, два ствола", который моментально стал хитом проката не только в Великобритании, но и по всему миру. Кроме того, именно Стинг познакомил своего друга Гая Ричи и Мадонну, тем самым поспособствовав звездному браку. А затем и окрестил их сына Гая Рокко.

Мало кто знает, что Стинг — опытный винодел и фермер. Производство органических продуктов давно стало его семейным бизнесом, приносящим крупный доход. Уже более 20 лет он занимается сельским хозяйством в своем старинном имении в Тоскане и на ферме в британском городке Лейк Хаус. Во владении музыканта — несколько магазинов собственной продукции: мед, оливковое масло первого отжима, соусы, джемы. И, конечно, вина, которые высоко оцениваются сомелье и пользуются спросом. Производственную часть артист доверил профессионалам. А на себя взял творческую составляющую — разработку этикеток и придумывание названий. Некоторые самые популярные его винные линейки названы так же, как и всеми любимые песни — Sister Moon, Message in a Bottle и When We Dance. Стинг глубоко убежден, что создание хорошего вина такое же тонкое дело, как и создание музыкальных произведений.

Sting, Shaggy - Just One Lifetime

По иронии судьбы композиция ярого пропагандиста здорового образа жизни Стинга "Roxanne" — его вечнозеленый хит о воображаемой любви к проститутке — дала название распространенной в США игре, правила которой вряд ли понравятся автору. Ее участники соревнуются в том, кто больше всех выпьет спиртного. Играть в нее принято большой компанией. Включается трек и каждый раз, когда в нем звучит имя Роксан, все дружно делают глоток. Подвох в том, что оно произносится ровно 17 раз за песню. И если не увиливать, то к ее концу человек выпивает около 0,5 литра алкоголя.

Во времена успеха группы The Police и первые годы сольной карьеры Стинг вел не самый примерный образ жизни. Алкоголь, наркотики, беспорядочный секс. На путь истинный музыканта наставили занятия йогой и медитацией. Именно они избавили его от многих вредных привязанностей. Но быть верным жене и придерживаться моногамии его научила даже не йога, а другая экзотическая практика — тантрический секс. Стинг объясняет это тем, что столь долгие занятия любовью возможны только с близким человеком. И они несравненно лучше, чем 5-иминутное удовольствие с малознакомой девушкой. В без малого 70 лет он занимается сексом по 7 часов без пауз. Факт, который заставляет задуматься.

The Police - Roxanne