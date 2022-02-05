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4-летняя гимнастка поразила опаснейшим трюком и попала в Книгу рекордов Украины: дух захватывает

Новина українською →
Суббота 05 февраля 2022 10:20
4-летняя гимнастка поразила опаснейшим трюком и попала в Книгу рекордов Украины: дух захватывает Фото: 4-летняя гимнастка попала в Книгу рекордов Украины (скриншот Youtube.com)
Автор: Styler

4-летняя гимнастка из Запорожья Анастасия Горбацевич поразила своей пластикой и умением представителей Книг рекордов Украины. Девочка выполнила самый опасный цирковой трюк, а ее мастерство было вознаграждено. Маленькая гимнастка может похвастаться первым значимым достижением - она попала в Книгу рекордов Украины.

Рекорд удалось установить во время фестиваля "Top Сircus Fest Day", который состоялся 4 февраля в Запорожском государственном цирке, пишет "061".

Национальный рекорд Украины был зафиксирован в номинации "Самая молодая воздушная гимнастка, которая выполняет вис на шее". Опасный трюк малышка делала без страховки.

К слову, мама Насти и по совместительству ее тренер, также в прошлом воздушная гимнастка и очень гордится достижениями дочери.

Руководительница Национального Реестра Украины Лана Ветрова призналась, что во время выполнения девочкой опасного трюка у нее перехватило дыхание. По словам представителя организации, этот цирковой этюд требует большой концентрации внимания и безупречного владения телом.

Кроме того, Ветрова намерена инициировать рекорд Насти к предоставлению в Книгу рекордов Гиннеса, ведь малыши никогда ранее не исполняли подобные трюки и не ставили рекорды в этой категории.

По ее словам, аналогичные рекорды устанавливали более взрослые спортсменки, но среди таких малышей это впервые.

Примечательно, что и сама целеустремленная малышка на достигнутом останавливаться не собирается. В ее планах - научиться висеть на пятках, правда мама-тренер воплотить в жизнь мечту девочки пока не разрешает.

Напомним, что ранее мы писали о 82-летнем жителе Луцка, который поставил самый романтический рекорд Украины благодаря переписке с супругой.

К слову, украинка из Днепра попала в Книгу рекордов Гиннеса благодаря своему хобби.

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