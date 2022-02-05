4-річна гімнастка паразила найнебезпечнішим трюком і потрапила до Книги рекордів України: дух захоплює

4-річна гімнастка із Запоріжжя Анастасія Горбацевич вразила соєю пластикою і вмінням представників Книг рекордів України. Дівчинка виконала найнебезпечніший цирковий трюк, а її майстерність була винагороджена. Маленька гімнастка може похвалитися першим значущим досягненням - вона потрапила до Книги рекордів України.

Рекорд вдалося встановити під час фестивалю "Top Сігсиѕ Fest Day", який відбувся 4 лютого в Запорізькому державному цирку, пише " 061 ".

Національний рекорд України був зафіксований в номінації "Yаймолодша повітряна гімнастка, яка виконує вис на шиї". Небезпечний трюк дівчинка робила без страховки.

До слова, мама Насті та за сумісництвом її тренер, також в минулому повітряна гімнастка і дуже пишається досягненнями дочки.

Очільниця Національного Реєстру України Лана Вєтрова зізналася, що під час виконання дівчинкою небезпечного трюку у неї перехопило подих. За словами представника організації, цей цирковий етюд вимагає великої концентрації уваги та бездоганного володіння тілом.

Крім того, Вєтрова має намір ініціювати рекорд Насті до надання в Книгу рекордів Гіннеса, адже такі маленькі діти ніколи раніше не виконували подібні трюки та не ставили рекорди в цій категорії.

За її словами, аналогічні рекорди встановлювали більш дорослі спортсменки, але серед таких малюків це вперше.

Примітно, що і сама цілеспрямована дівчинка на досягнутому зупинятися не збирається. В її планах - навчитися висіти на п'ятах, правда мама-тренер втілити в життя мрію дівчинки поки не дозволяє.