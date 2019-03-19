Не абсолютное зло: Комаровский развенчал миф о вредности популярного лакомства

Комаровский объяснил, сколько можно употреблять в день этого продукта

Доктор Комаровский, который ранее сделал предупреждение для родителей и бабушек по поводу холодных поверхностей, рассказал об опасности, которую несет с собой употребление шоколада.

Многих родителей интересует вопрос о том, можно ли детям давать шоколад и если можно, то сколько и с какого возраста, так как бытует мнение, что этот продукт замедляет всасывание кальция.

Доктор Комаровский объяснил родителям, что шоколад действительно является для детей не самым полезным продуктом, так как в нем присутствуют оксалаты, которые в сочетании с кальцием образуют нерастворимое соединение.

"Шоколад действительно может влиять на усвоение кальция. Дело в том, что в самом шоколаде, точнее в какао-бобах, присутствуют оксалаты. А оксалаты — это соли щавелевой кислоты, которые вместе с кальцием образуют нерастворимое соединение — оксалат кальция, которое, разумеется, никуда не всасывается. Тем не менее хочу вас успокоить — количество оксалатов в шоколаде настолько умеренное, что принципиально и существенно повлиять на всасывание кальция шоколад не может. Особенно когда речь идет о молочном шоколаде, в котором вы подозреваете абсолютное зло, — содержание какао-бобов в нем совсем незначительное", - рассказал Комаровский.

Он отметил, что в шоколадных продуктах есть другой ингредиент, который может нанести вред здоровью ребенка и порекомендовал ограничить употребление лакомства до нескольких кусочков в день.

"Вредность и риск несколько в другом: сахар, которого в молочном шоколаде довольно много, активизирует мочеиспускание, и кальций теряется именно таким путем — просто выходит с мочой. Так что основная вредность шоколада — в содержащемся в нем сахаре, а не в какао-бобах. Но во всем, конечно, нужно знать меру — пара кусочков шоколада в день еще никому не повредила", - резюмировал доктор.

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