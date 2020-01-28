Ахметов купил самый дорогой дом в мире: новые фото особняка за 200 млн

Ринат Ахметов купил самую дорогую виллу в мире (коллаж: РБК-Украина)

Вилла Рината Ахметова находится на берегу Средиземного моря

Ринат Ахметов купил самый дорогой дом в мире за 200 миллионов евро. Роскошный особняк находится на Лазурном берегу. Вилла де Седрес (Les Cèdres) расположена в городе Сен-Жан-Кап-Ферра, ее выставили на продажу в 2019 году. Новые фото снаружи и изнутри роскошного здания - в материале Styler.

Стоит отметить, что в 2011 году украинский миллиардер стал владельцем самой дорогой квартиры в мире. Лондонская недвижимость обошлась олигарху в 137 миллионов фунтов.

В 2017 году уникальная Вилла де Седрес была признана самой дорогой недвижимостью на планете по версии издания Bloomberg. Факт сделки подтвердила компания SCM, принадлежащая Ахметову.

Вилле Les Cèdres почти 190 лет, она находится в курортном городке Сен-Жан-Кап-Ферра, на юго-востоке Франции на выступающем в море мысе на Лазурном берегу.

В роскошном особняке Ахметов 14 спален, здание занимает 1672 квадратных метра. Общая площадь участка, владельцем которого теперь является украинский олигарх, составляет 35 акра (более 14 гектаров).

Ринат Ахметов купил виллу Les Cèdres (фото: bloomberg.com)

Виллу построили в 1830 году, а в 1850-м ее купил мэр города Вильфранш-Сюр-Мер. Тогда она была фермой оливковых деревьев (некоторые из них до сих пор сохранились). В 1904 собственность была продана бельгийскому королю Леопольду II. Монарх расширил сады - они до сих пор окружают здание.

У входа стоит бронзовая статуя Афины, драпированная мрамором. Внутри оформление в декадентском стиле: роскошные гостиные, люстры, "французские" двери, огромные портреты XIX века в дорогих рамах.

В библиотеке - коллекция из 3000 книг о флоре и натурализме, в том числе ботанический кодекс 1640 года, стоимостью несколько сотен тысяч евро.

Ринат Ахметов купил виллу Les Cèdres (фото: bloomberg.com)

В саду растут пальмы и много кедровых деревьев, благодаря которым особняк получил свое название. Les Cèdres - в переводе с французского - кедры. Также сады засажены множеством видов экзотических растений.

В октябре 2017-го особняк оценивался в 350 миллионов, но потом цену сбросили до 200 миллионов евро.

Ринат Ахметов купил виллу Les Cèdres (видео: YouTube/Triangulum Galaxy Productions)