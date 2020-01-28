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Ахметов купив найдорожчий будинок у світі: нові фото особняка за 200 млн

STYLERПерсони    28.01.2020 - 11:29
Ахметов купив найдорожчий будинок у світі: нові фото особняка за 200 млн
Рінат Ахметов купив найдорожчу віллу в світі (колаж: РБК-Україна)

Вілла Ріната Ахметова знаходиться на березі Середземного моря

Рінат Ахметов купив найдорожчий будинок у світі за 200 мільйонів євро. Розкішний особняк розташований на Лазурному березі. Вілла де Седрес (Les Cèdres) розташована у місті Сен-Жан-Кап-Ферра, її виставили на продаж у 2019 році. Нові фото зовні й зсередини розкішного будинку - в матеріалі Styler.

Варто відзначити, що у 2011 році український мільярдер став власником найдорожчої квартири у світі. Лондонська нерухомість обійшлася олігарху 137 мільйонів фунтів.

У 2017 році унікальна Вілла де Седрес була визнана найдорожчою нерухомістю на планеті за версією видання Bloomberg. Факт угоди підтвердила компанія SCM, що належить Ахметову.

Віллі Les Cèdres майже 190 років, вона знаходиться в курортному містечку Сен-Жан-Кап-Ферра, на південному сході Франції на виступаючому в море мисі на Лазурному березі.

В розкішному особняку Ахметов 14 спалень, будівля займає 1672 квадратних метри. Загальна площа ділянки, власником якої тепер є український олігарх, становить 35 акра (більше 14 гектарів).

Ахметов купив найдорожчий будинок у світі: нові фото особняка за 200 млнАхметов купив найдорожчий будинок у світі: нові фото особняка за 200 млнАхметов купив найдорожчий будинок у світі: нові фото особняка за 200 млнАхметов купив найдорожчий будинок у світі: нові фото особняка за 200 млн

Рінат Ахметов купив віллу Les Cèdres (фото: bloomberg.com)

Віллу побудували у 1830 році, а в 1850-му її купив мер міста Вільфранш-Сюр-Мер. Тоді вона була фермою оливкових дерев (деякі з них до цих пір збереглися). У 1904 власність була продана бельгійському королю Леопольда II. Монарх розширив сади - вони досі оточують будівлю.

Біля входу стоїть бронзова статуя Афіни, драпірована мармуром. Всередині оформлення в декадентському стилі: розкішні вітальні, люстри, "французькі" двері, величезні портрети XIX століття в дорогих рамах.

У бібліотеці - колекція з 3000 книг про флору і натуралізм, у тому числі ботанічний кодекс 1640 року, вартістю кілька сотень тисяч євро.

Ахметов купив найдорожчий будинок у світі: нові фото особняка за 200 млнАхметов купив найдорожчий будинок у світі: нові фото особняка за 200 млнАхметов купив найдорожчий будинок у світі: нові фото особняка за 200 млнАхметов купив найдорожчий будинок у світі: нові фото особняка за 200 млнАхметов купив найдорожчий будинок у світі: нові фото особняка за 200 млн

Рінат Ахметов купив віллу Les Cèdres (фото: bloomberg.com)

У саду ростуть пальми і багато кедрових дерев, завдяки яким особняк отримав свою назву. Les Cèdres - в перекладі з французького - кедри. Також сади засаджені безліччю видів екзотичних рослин.

У жовтні 2017-го особняк оцінювався в 350 мільйонів, але потім ціну скинули до 200 мільйонів євро.

Рінат Ахметов купив віллу Les Cèdres (відео: YouTube/Triangulum Galaxy Productions)

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