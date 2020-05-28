Alyona Alyona влюблена в известного музыканта: я благодарна ему

Alyona Alyona сделала лирическое и теплое признание о том, что очень любит американского хип-хоп исполнителя Эминема. Об этом украинская рэперша написала в соцсети, а также отметила, что когда-нибудь она скажет слова благодарности и любви своему кумиру лично.

"Слим шейди или великая история любви. Кассеты, постеры, диски, обложки, закладки для книг, дневники, тетради, наклейки, заставки, плейлисты… И часы, дни, недели треков. Я, маленькая, абсолютно не знала, о чем эти тексты. Каналов с клипами у меня не было. Я просто чувствовала настроение, энергию, вайб, учила на память те едва понятные с его произношением слова", - написала украинская звезда.

Alyona Alyona напомнила, что в этом году исполняется 20 лет альбому Эминема The Marshall Mathers LP.

"История Эминема - это парадокс. Это антипример и пример в одном. И каждый его альбом пронизан той жизнью и событиями насквозь", - восхитилась певица.

Рэперша поблагодарила Маршала (настоящее имя Эминема) за все, что он сделал для хип-хоп культуры.

"Это любовь и верность до последнего трека, кто бы и что не говорил о его альбомах", - подытожила артистка.

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