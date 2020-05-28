Alyona Alyona закохана у відомого музиканта: я вдячна йому

Alyona Alyona зробила ліричне і тепле зізнання про те, що дуже любить американського хіп-хоп виконавця Емінема. Про це українська реперка написала в соцмережі, а також зазначила, що коли-небудь вона скаже слова вдячності і любові своєму кумиру особисто.

"Слім шейді або велика історія кохання. Касети, постери, диски, обкладинки, закладки для книг, щоденники, зошити, наклейки, заставки, плейлисти... І години, дні, тижні треків. Я, маленька, абсолютно не знала, про що ці тексти. Каналів з кліпами у мене не було. Я просто відчувала настрій, енергію, вайб, вчила напам'ять ті ледь зрозумілі з його вимовою слова", - написала українська зірка.

Alyona Alyona нагадала, що в цьому році виповнюється 20 років альбому Емінема The Marshall Mathers LP.

"Історія Емінема - це парадокс. Це антиприклад і приклад в одному. І кожен його альбом пронизаний тим життям і подіями наскрізь", - захопилася співачка.

Реперка подякувала Маршалу (справжнє ім'я Емінема) за все, що він зробив для хіп-хоп культури.

"Це любов і вірність до останнього треку, хто б і що не говорив про його альбоми", - підсумувала артистка.

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