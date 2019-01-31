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Ани Лорак развелась с мужем: всплыла интересная деталь

STYLERПерсона    31.01.2019 - 12:26
Ани Лорак развелась с мужем: всплыла интересная деталь
Коллаж РБК-Украина

Рассмотрение дела об опеке над дочерью может затянуться

31 января в 11 утра в Шевченковском райсуде Киева началось закрытое заседание по делу о разводе Ани Лорак и Мурата Налчаджиоглу. Теперь исполнительница свободна, однако на заседании всплыла волнительная деталь, которая заставляет переживать за дальнейшую судьбу дочки Лорак. Об этом сообщает КП.

Союз украинской певицы Ани Лорак и турецкого бизнесмена Мурата Налчаджиоглу продержался 10 лет, однако сегодня был официально расторгнут. Каролина и Мурат на заседании не присутствовали.

Заседание проходило в закрытом режиме и длилось не больше пяти минут. Еще 15 минут судья Елена Пихур принимала решение. После чего к собравшимся вышла секретарь суда и подтвердила, что Лорак и Мурат официально разведены.

Однако на вопросы об опеке над 7-летней дочерью секретарь отвечать не стала. Есть вероятность, что данный вопрос будут рассматривать отдельно, как и раздел имущества. Кроме того, журналистам удалось услышать разговор адвокатов, которые обсуждали, что рассмотрение дела об опеке над дочерью может затянуться. 

Напомним, что во время отдыха Ани Лорак в Майами, Мурат внезапно тоже примчался в США повидаться с дочкой. Он буквально завалил микроблог фотографиями с девочкой, причем многие из них были сделаны на фоне тех же локаций, на которых была запечатлена и сама Каролина. Поклонники уже решили, что пара помирилась и нашла общий язык, но это оказалось не так.

Мы писали, что Ани Лорак поделилась трогательным фото. Соответствующее фото знаменитость выложила в социальной сети Instagram, оставив подписчикам милое послание.

Также Ани Лорак представила документальный фильм о своем грандиозном шоу DIVA, в который вошли закулисные кадры и видео подготовки к масштабному концерту-спектаклю.

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