Ани Лорак разводится: стала известна дата

Фото: Ани Лорак (instagram.com/anilorak)

Поклонники интересуются, что же будет с Муратом

Украинская опальная певица Ани Лорак, которая с подругой провела незабываемое время в мужской компании, все-таки разводится с мужем Муратом. Об этом свидетельствуют данные реестра Шевченковского суда Киева. Слушанье дела назначено на 31 января на 11 утра. В этот же день пару разведут.

Судя по реестру, Каролина Куек (настоящее имя Лорак) подала заявление о разводе 4 декабря 2018 года, то есть инициатором расставания является сама певица. Рассматривает дело судья Пихур Елена Витальевна.

Скриншот (court.gov.ua)

Ани Лорак и Мурат были вместе 9 лет, от брака у них родилась дочка. С кем останется ребенок - пока непонятно. Слухи о разводе Лорак и Мурата ходили давно, говорили, что супруг изменял певице, но доказательств этого не было.

На странице певицы в Instagram поклонники активно интересуются, где же Мурат, и что теперь будет с парой.

"Ани, лучше расскажите, как Мурат без вас встретил Новый год? Это больше всех интересует. Мы все видели, что вы встретили в компании всем известных друзей. Ну а Мурат? Что с ним? Где он справил и с кем?" - спрашивает jfi8498.

"А где муж?? Еще кажется в прошлом году были их совместные фото с дочкой и мужем?" - написала sych.len

"Разведенка.Подружка гомиков", - написал smitsonia927.

Скриншот комментариев (instagram.com/anilorak)

Напомним, что Ани Лорак представила документальный фильм о своем грандиозном шоу DIVA, в который вошли закулисные кадры и видео подготовки к масштабному концерту-спектаклю.