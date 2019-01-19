ru
ua
News
News
Новости Украины
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Выборы 2019
Новости компаний
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Интервью
Статьи
Афиша
Новости шоу-бизнеса
Мода
Красота и Здоровье
Путешествия
Еда
Культура
Кино и ТВ
Стиль жизни
Styler
Styler
Styler
Персона
Жизнь
Происшествия
Война
Нужна помощь
Наука и техника
Авто
Курьезы
Животные
Спорт
Наши авторы
Статьи

Ани Лорак разводится: стала известна дата

STYLERПерсона    19.01.2019 - 23:33
Ани Лорак разводится: стала известна дата
Фото: Ани Лорак (instagram.com/anilorak)

Поклонники интересуются, что же будет с Муратом

Украинская опальная певица Ани Лорак, которая с подругой провела незабываемое время в мужской компании, все-таки разводится с мужем Муратом. Об этом свидетельствуют данные реестра Шевченковского суда Киева. Слушанье дела назначено на 31 января на 11 утра. В этот же день пару разведут.

Судя по реестру, Каролина Куек (настоящее имя Лорак) подала заявление о разводе 4 декабря 2018 года, то есть инициатором расставания является сама певица. Рассматривает дело судья  Пихур Елена Витальевна.

 

Ани Лорак разводится: стала известна дата

Скриншот (court.gov.ua)

Ани Лорак и Мурат были вместе 9 лет, от брака у них родилась дочка. С кем останется ребенок - пока непонятно. Слухи о разводе Лорак и Мурата ходили давно, говорили, что супруг изменял певице, но доказательств этого не было.

На странице певицы в Instagram поклонники активно интересуются, где же Мурат, и что теперь будет с парой.

"Ани, лучше расскажите, как Мурат без вас встретил Новый год? Это больше всех интересует. Мы все видели, что вы встретили в компании всем известных друзей. Ну а Мурат? Что с ним? Где он справил и с кем?" - спрашивает jfi8498.

"А  где муж?? Еще кажется в прошлом году были их совместные фото с дочкой и мужем?" - написала sych.len

"Разведенка.Подружка гомиков", - написал smitsonia927.

Ани Лорак разводится: стала известна датаАни Лорак разводится: стала известна дата

Скриншот комментариев (instagram.com/anilorak)

Напомним, что Ани Лорак представила документальный фильм о своем грандиозном шоу DIVA, в который вошли закулисные кадры и видео подготовки к масштабному концерту-спектаклю.

 

 

"Теплый вечер": Лорак с подругой провела незабываемое время в мужской компании "Обожаю": известный артист признался в близости с Лорак
Новости Украины Ани Лорак
Новости партнеров
Lite
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь