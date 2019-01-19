Ані Лорак розлучається: стала відома дата

Фото: Ані Лорак (instagram.com/anilorak)

Шанувальники цікавляться, що ж буде з Муратом

Українська опальна співачка Ані Лорак, яка з подругою провела незабутній час в чоловічій компанії, все-таки розлучається з чоловіком Муратом. Про це свідчать дані реєстру Шевченківського суду Києва. Слухання справи призначено на 31 січня на 11 ранку. В цей же день пару розведуть.

Судячи з реєстру, Кароліна Куєк (справжнє ім'я Лорак) подала заяву про розлучення 4 грудня 2018 року, тобто ініціатором розлучення є сама співачка. Розглядає справу суддя Піхур Олена Віталіївна.

Скріншот (court.gov.ua)

Ані Лорак і Мурат були разом 9 років, від шлюбу у них народилася донька. З ким залишиться дитина - поки незрозуміло. Чутки про розлучення Лорак і Мурата ходили давно, говорили, що чоловік зраджував співачці, але доказів цього не було.

На сторінці співачки Instagram шанувальники активно цікавляться, де ж Мурат, і що тепер буде з парою.

"Ані, краще розкажіть, як Мурат без вас зустрів Новий рік? Це найбільше цікавить. Ми всі бачили, що ви зустріли в компанії всім відомих друзів. Ну а Мурат? Що з ним? Де він справив і з ким?" - запитує jfi8498.

"А де чоловік?? Ще здається в минулому році були їхні спільні фото з донькою і чоловіком?" - написала sych.len

"Розлучена.Подружка гомиков", - написав smitsonia927.

Скріншот коментарів (instagram.com/anilorak)

Нагадаємо, що Ані Лорак презентувала документальний фільм про своєму грандіозному шоу DIVA, в який увійшли закулісні кадри і відео підготовки до масштабного концерту-вистави.