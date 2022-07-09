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Астафьева призналась, что после 2014 года ездила в РФ зарабатывать деньги: "выступала, как зомби"

Даша Астафьева (instagram.com.da_astafieva)
Автор: Татьяна Самарук

Украинская певица и модель Даша Астафьева призналась, что после аннексии Крыма и начала войны на Донбассе в 2014 году, ездила в Россию и зарабатывала там деньги.

Об этом она рассказала в интервью на YouTube-канале ISLND TV.

Астафьева рассказала, что пела на нескольких корпоративах в Санкт-Петербурге, но удовольствия, по ее словам, не получила.

Она пояснила, что принимала предложения выступить в России, потому что там платили большие гонорары, а именно в 10 раз больше, чем в Украине.

"Это были корпоративы. И чаще всего это были люди из Украины, которые там живут, но приглашали украинских артистов. Я там выступала, а сейчас живу как зомби. Там очень хорошие гонорары были", - сказала Астафьева.

Однако, она добавила, что в Украине она чувствует близость со зрителями и "кайфует" от выступлений.

"В Украине я кайфую от людей, подготовки. В России все очень бездушно, просто очень много бабла. Если в Украине надо было 10 раз поработать, то в России нужно было просто закрыть глаза, закрыть рот, перестать себя корить за это и поехать", - пояснила певица.

Также она рассказала, что в Украине есть артисты, которые выступают "всегда и везде". В частности, из-за этого она не могла улучшить свое материальное положение в родном государстве. Поэтому исполнительница приняла решение выступить в России несколько раз после 2014 года.

С кем из звезд РФ поддерживает связь

Астафьева сообщила, что некоторые друзья после начала войны писали. До сих пор звезда переписывается с Катей Варнавой и Семеном Слепаковым.

"Но я пишу первая, чтобы понять, остались ли они еще людьми. Родственников просто не стало (отец певицы родом из РФ)", - говорит певица.

Ранее мы сообщали, что Астафьева показала места, где побывали российские военные.

Также Даша сообщала о горе в семье во время войны.

Кроме того, звезда Playboy показала, как чистит мешки картофеля для украинцев.

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Даша Астафьева