Астаф'єва зізналася, що після 2014 року їздила до РФ заробляти гроші: "виступала, як зомбі"

Астаф'єва розповіла, що співала на декількох корпоративах у Санкт-Петербурзі, але задоволення, за її словами, не отримала.

Вона пояснила, що приймала пропозиції виступити в Росії, бо там платили великі гонорари, а саме в 10 разів більші, ніж в Україні.

"Це були корпоративи. І найчастіше це були люди з України, які там живуть, але запрошували українських артистів. Я там виступала, а зараз живу - як зомбі. Там дуже гарні гонорари були", - сказала Астаф'єва.

Однак, вона додала, що в Україні вона відчуває близькість з глядачами та "кайфує" від виступів.

"В Україні я кайфую від людей, підготовки. У Росії все дуже бездушно, просто дуже багато бабла. Якщо в Україні треба було 10 разів попрацювати, то в Росії потрібно було просто заплющити очі, закрити рота, перестати себе корити за це й поїхати", - пояснила співачка.

Також вона розповіла, що в Україні є артисти, які виступають "завжди і скрізь". Зокрема, через це вона не могла покращити своє матеріальне становище в рідній державі. Тому виконавиця ухвалила рішення виступити в Росії кілька разів після 2014 року.

З ким із зірок РФ підтримує зв'язок

Астаф'єва повідомила, що деякі друзі після початку війни писали. Досі зірка переписується із Катею Варнавою та Семеном Слєпаковим.

"Але я пишу перша, щоб зрозуміти, чи вони залишилися ще людьми. Родичів просто не стало (батько співачки родом із РФ)", - каже співачка.