Бари Алибасов угодил в психбольницу: что произошло

Бари Алибасов (фото из открытых источников)

Бари Алибасова увезли на "скорой" в московскую психлечебницу

Бари Алибасов попал в психиатрическую больницу в Москве, куда российского продюсера и лидера группы "На-На" сегодня увезли в карете "скорой".

Об этом 26 июня передает Mash на своем Telegram-канале.

Отмечается, что у скандального 73-летнего музыканта нестабильное состояние, что было вызвано употреблением препаратов и алкоголя.

Медики после осмотра приняли решение отправить Алибасова к психиатрам.

Как пишут росСМИ, сын Бари Каримовича отправил отца в одну из московских клиник, но там знаменитость вел себя неадекватно, демонстрировал потерю памяти, и у него развился амнестический синдром (состояние, для которого характерно расстройство памяти на события настоящего при сохранении ее на прошлые события, фиксационная амнезия).

После этого лидера "На-На" отправили в спецзаведение.

Также сообщается, что с 6 июня - дня рождения артиста - пресса ничего не слышала об Алибасове.

Напомним, что год назад Алибасов попал в громкий скандал после сообщений об отравлении средством для очистки труб "Крот" и употреблении препарата "Феназепам", из-за чего якобы стали проявляться проблемы с психикой. Тогда в СМИ эта ситуация вызвала широкий резонанс

В то же время некоторые высказали подозрение, что Бари Алибасов просто решил пошутить и заработать на своей болезни, которую инсценировал.

Ранее также сообщалось, что Бари Алибасова могли отравить родственники его жены Лидии Федосеевой-Шукшиной.

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Автор: Styler