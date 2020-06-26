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Барі Алібасов потрапив у психлікарню: що сталося

STYLERПерсони    26.06.2020 - 19:33
Барі Алібасов потрапив у психлікарню: що сталося
Барі Алібасов (фото з відкритих джерел)

Барі Алібасова відвезли на "швидкій" в московську психлікарню

Барі Алібасов потрапив у психіатричну лікарню в Москві, куди російського продюсера і лідера групи "На-На" сьогодні відвезли каретою "швидкої".

Про це 26 червня передає Mash на своєму Telegram-каналі.

Зазначається, що у скандального 73-річного музиканта нестабільний стан, що було викликане вживанням препаратів та алкоголю.

Медики після огляду прийняли рішення відправити Алібасова до психіатрів.

Як пишуть росЗМІ, син Барі Карімовича відправив батька в одну з московських клінік, але там знаменитість поводила себе неадекватно, він демонстрував втрату пам'яті, і у нього розвинувся амнестичний синдром (стан, для якого характерний розлад пам'яті на події сьогодення при збереженні її на минулі події, фіксаційна амнезія).

Після цього лідера "На-На" відправили у спецзаклад.

Також повідомляється, що з 6 червня - дня народження артиста - преса нічого не чула про Алібасова.

Нагадаємо, що рік тому Алібасов потрапив у гучний скандал після повідомлень про отруєння засобом для очищення труб "Крот" і вживання препарату "Феназепам", через що нібито стали проявлятися проблеми з психікою. Тоді в ЗМІ ця ситуація викликала широкий резонанс

Водночас деякі висловили підозру, що Барі Алібасов просто вирішив пожартувати і заробити на своїй хворобі, яку інсценував.

Раніше також повідомлялося, що Барі Алібасова могли отруїти родичі його дружини Лідії Федосєєвої-Шукшиної.

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Автор: Styler

Теги Новини України больницановости шоу-бизнесаБари Алибасов
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