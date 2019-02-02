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Беременная Меган Маркл вляпалась в новый скандал

STYLERПерсоны    02.02.2019 - 15:24
Беременная Меган Маркл вляпалась в новый скандал
Коллаж РБК-Украина

Сообщается, что палата, в которой будет рожать Маркл стоит около 7,500 фунтов стерлингов за ночь

В роддоме, где будет рожать Меган Маркл, в действие вступил приказ о том, что в апреле все сотрудники медучреждения будут активно работать. Кроме того, работникам родильного дома отказали в отпуске на период с апреля по май. Об этом сообщает Daily Mail.

Как сообщает источник издания, сотрудников госпиталя Святой Марии в Лондоне попросили не брать отпуск в апреле.

"Все думают, что это как-то связано с королевским ребенком, но никто ничего не подтверждает", - добавил источник.

Цена "люкс" палаты в больнице, состоящая из двух комнат, одна из которых используется в качестве гостиной, отталкивается от 7,500 фунтов стерлингов.

Беременная Меган Маркл вляпалась в новый скандал

Беременная Меган Маркл с принцем Гарри (фото: instagram.com/kensingtonroyal)

В каждом номере есть спутниковое телевидение с основными международными каналами, радио, прикроватный телефон, холодильник, бесплатный Wi-Fi и выбор ежедневных газет.

Напомним, что Меган Маркл и Принц Гарри экстренно переезжают из Лондона.

Ранее мы писали, что Меган Маркл вышла в свет в черном пальто от Givenchy.

До этого сообщалось, что принц Гарри пошел наперекор Меган Маркл.

 

 

Видео: РБК-Украина

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